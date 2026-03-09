CCOO Córdoba traslada a María Jesús Montero que su único objetivo es negociar un convenio para la plantilla de Hitachi

La subdelegada en Córdoba, Ana López, y María Jesús Montero (de pie, al fondo), en el encuentro con responsables de CCOO y representantes del comité de empresa de Hitachi. - CCOO

CÓRDOBA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miembros del comité de empresa de la factoría de Hitachi Energy en Córdoba, acompañados por la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, y de su homólogo del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, han trasladado este lunes a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que su "único objetivo es negociar un convenio colectivo" para la plantilla de la fábrica, y que CCOO no tiene "ningún interés en alargar un conflicto que no beneficia a ninguna de las partes".

En este sentido y según ha informado CCOO en una nota, los representantes sindicales han subrayado que "no existe realmente un conflicto laboral, sino tan solo la intención de la dirección de la empresa de disfrazar como conflicto laboral lo que realmente es el resultado de su pésima gestión".

Agustín Jiménez ha señalado que en el sindicato ya intuían que "los continuos desplantes de la dirección de la empresa a las convocatorias de las distintas administraciones y del propio comité de empresa se deben a que no quiere asumir su mala gestión, y a que así puede ocultar su mala administración".

En cualquier caso y como viene reiterando la representación de CCOO y USO en el comité de empresa, ambos sindicatos siguen "tendiendo la mano a la dirección de Hitachi para sentarse a negociar y llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes". Así, Jiménez ha asegurado que "nosotros estamos dispuestos a negociar un acuerdo para un año o dos, para lo que duren las obras de ampliación de la fábrica, pero desde luego no vamos a admitir que unos compañeros ganen menos que otros haciendo el mismo trabajo".

Para el responsable de CCOO, "privatizar servicios que se han realizado en la fábrica desde hace décadas no soluciona la mala gestión de la actual dirección de Hitachi Energy Córdoba. En cualquier caso, CCOO no tiene ninguna intención de poner en riesgo el futuro de la fábrica cordobesa, sino justo todo lo contrario; queremos sentar las bases del desarrollo futuro de una fábrica que es estandarte de la industria cordobesa y precisamente por eso hemos vuelto a suspender la huelga, como muestra de la buena disposición del sindicato a negociar".