CCOO critica que el Reina Sofía de Córdoba sea el hospital andaluz "con menos logopedas en activo"

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha criticado este viernes que éste "sea el centro hospitalario con menos personal logopeda en activo de toda Andalucía", lo que tiene como consecuencia que haya "814 pacientes en lista de espera ambulatoria, así como pacientes esperando un tratamiento desde mayo de 2021".

Así, según ha informado el sindicato en una nota, "Cádiz tiene 16 profesionales logopedas en activo más tres vacantes sin cubrir, Sevilla 14 profesionales en activo, Granada 12 en activo y una vacante, Almería ocho en activo más una vacante, Málaga seis en activo más dos vacantes, Huelva siete en activo, Jaén seis en activo más una vacante, y Córdoba tes en activo y seis vacantes sin cubrir".

Desde CCOO se ha asegurado que en el Hospital Reina Sofía "esta categoría profesional de logopeda en la actualidad está formada por solo tres profesionales, cuando debería estar compuesta dicha unidad por siete profesionales, dotación necesaria y reconocida por la Dirección de Personal del Hospital, que no asume el déficit de personal por motivos puramente economicistas", y además, "esta situación se agrava cuando alguno de los tres logopedas en activo se encuentra de vacaciones o de permiso, porque no se cubre ningún permiso ni ausencia reglamentaria".

Estos profesionales tratan, entre otras patologías, las disfonías, disfasias y afasias, que afectan al habla, así como la reeducación tras el implante coclear, "y aunque también deberían prestar rehabilitación infantil a partir de los seis años, no se atiende a estos pacientes, obligando a las familias a buscar tratamiento en el sector privado, mientras en otras provincias andaluzas los hospitales públicos sí atienden a la población infantil, como en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada, el Hospital de Linares en Jaén, o el Juan Ramón Jimenez de Huelva, entre otros".