CCOO denuncia el aumento de agresiones a sanitarios tras los casos de Motril y Almuñécar (Granada)

GRANADA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha denunciado que las agresiones al personal de la sanidad pública "siguen aumentando" y la mayoría son en Atención Primaria, tras los casos registrados en Motril y Almuñécar que han supuesto la activación del protocolo del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El sindicato ha condenado estas dos últimas agresiones en los centros de salud de Motril y Almuñécar. Una de ellas fue verbal, dentro del propio centro, y la otra ha sido física, mientras el profesional atendía una emergencia en la vía pública.

Ante estos hechos, y "dada la oleada de agresiones que sufre día a día el personal sanitario", desde CCOO Sanidad Granada abogan por cambios legislativos para aumentar las penas y las cuantías económicas derivadas de las multas por agresiones en los centros sanitarios.

Para CCOO, también es "fundamental" dotar a los centros sanitarios de los recursos materiales y humanos necesarios para atender a la población ya que, aunque la violencia es "inexcusable, se evitarían situaciones de tensión con los profesionales que atienden en primera línea".

Junto a ello, el sindicato urge a la Administración a elaborar un plan de choque contra las agresiones que incluya acciones preventivas eficaces en todos los niveles.