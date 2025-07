CCOO denuncia falta de contratación en Correos Jaén durante el verano y el uso "fraudulento" de las horas extras

JAÉN 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO Correos en Jaén seha concentrado ante la puerta del centro en el Polígono de los Olivares, en Jaén capital, para denunciar la falta de contrataciones en verano y que la empresa esté recurriendo a prácticas "fraudulentas", al pedir a la plantilla que realice horas extraordinarias y así poder "limpiar" el trabajo acumulado en las diferentes carterías.

Según CCOO, se trata de una medida que, "además de ser ineficaz, incumple el convenio colectivo, que establece que las necesidades del servicio deben cubrirse a través de contratos". "Para eso está la bolsa de contratación, y hay muchos trabajadores eventuales esperando estas fechas para que se les haga un contrato", ha señalado la responsable sindical Isabel Delgado.

Según los datos de los que dispone CCOO, solo el año pasado se realizaron en la provincia unas 11.000 horas extraordinarias, "lo que equivale a unos seis contratos anuales de jornada completa". La plantilla de Correos en la provincia ha ido reduciéndose "de manera progresiva y alarmante" y "de 700 personas trabajadoras hace unos años se ha pasado a 500 en la actualidad".

En verano, según Delgado, "esta cifra cae aún más, y muchos centros funcionan con menos del 25 por ciento del personal". Un ejemplo, según CCOO, es la cartería de Jaén capital, que "cuenta con solo 15 personas trabajadoras en lugar de las 48 necesarias para cubrir la ciudad y sus zonas rurales". Situaciones similares, según el sindicato, se repiten en Andújar, Úbeda, Martos o Baeza, "con plantillas mínimas".

La situación "es aún más grave en zonas rurales" como Pozo Alcón, Navas de San Juan, Castillo de Locubín, Valdepeñas de Jaén, Porcuna o Quesada, donde "durante todo el verano una sola persona debe atender a localidades enteras".

CCOO ha indicado que esta política de "no contratación" está teniendo graves consecuencias tanto para la plantilla como para la ciudadanía ya que "las cartas llegan con retrasos de dos o tres semanas, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía, que no recibe a tiempo citas médicas u otras notificaciones importantes" y "algunas personas acuden a las oficinas de Correos a por sus cartas, hartas de esperar al cartero, por ejemplo".

A esto, el sindicato le suma que la edad media del personal supera los 55 años. Para CCOO, la precaria situación económica que alega la empresa como excusa para no contratar "no ha sido provocada ni por la plantilla ni por la ciudadanía" y "no pueden ser éstas quienes paguen las consecuencias de la mala gestión de los dirigentes de Correos".

Por ello, el sindicato se ha concentrado para exigir a la empresa que "cumpla con todos los derechos laborales, que proteja la salud del personal y que actúe conforme a la legalidad", "haciendo la contratación necesaria y suficiente para prestar el Servicio Postal con calidad y garantías".