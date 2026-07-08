CCOO denuncia que las urgencias del Hospital Santa Ana de Motril están "al límite" por falta de personal

Archivo - Imagen de archivo de una concentración en el Hospital de Santa Ana de Motril (Granada) - CCOO - Archivo

GRANADA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO afirma que "la falta" de personal médico de las urgencias del Hospital Santa Ana de Motril (Granada) es "acuciante" y "pone en riesgo" tanto la atención de calidad a la ciudadanía como el estado físico y psíquico de la plantilla.

Según sostiene el sindicato, desde el mes de mayo y junio el personal médico que atiende a la población está al 50 por ciento y esta situación "va a empeorar" por el aumento de población que tiene lugar en el periodo estival y porque el personal tiene que disfrutar de sus vacaciones.

En estos momentos hay en la plantilla varias personas con permisos sin cubrir, según agregan, y ello traduce en que "hay incluso menos personal médico en Urgencias del hospital que en algunos puntos de urgencias de atención primaria".

"Hay mañanas que están cuatro médicos para atender todos los circuitos, quedando en tardes tres y en algunos días hasta sin pediatra. Aunque el personal residente también haga guardias no se pueden usar para suplir la falta de personal", advierte el sindicato.

CCOO ve "inaceptable" el plan vacacional del área sanitaria que incluye en el hospital "unos cierres de camas y una disminución de actividad asistencial que no se adapta a las necesidades reales de la zona".