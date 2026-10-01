CCOO destaca una participación "muy alta" y "total normalidad" en la votación de Airbus

Imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Airbus Cádiz, Jesús Ortiz, ha destacado que el referéndum sobre la última propuesta de la empresa se está desarrollando este jueves de manera presencial en todas las plantas de Airbus España con "total normalidad" y una participación "muy alta", a la espera del resultado definitivo de la consulta.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Ortiz ha valorado positivamente la respuesta de los trabajadores ante una votación en la que la plantilla debe decidir si acepta la última oferta de la compañía o mantiene la huelga indefinida, suspendida desde el pasado 9 de septiembre.

"Desde Comisiones Obreras valoramos positivamente que la plantilla esté respondiendo y participando en una decisión tan importante después de tantos meses de conflicto y negociación", ha manifestado el responsable sindical.

Asimismo, ha llamado a la prudencia mientras continúa la consulta y ha pedido "respetar el proceso y esperar conocer el resultado definitivo de las votaciones". "Lo importante jhoy es que la plantilla participe, vote libremente y sea quien marque el camino a seguir", ha subrayado.

La votación presencial de este jueves se suma a la consulta telemática iniciada el miércoles, jornada en la que más de 3.000 trabajadores emitieron su voto por esta vía, según confirmaron fuentes sindicales a Europa Press. La plantilla del fabricante en España suma unos 15.000 trabajadores.

En este sentido, más de 3.000 trabajadores de Airbus han votado este miércoles por vía telématica para decidir si están a favor de mantener la huelga indefinida o aceptan la última propuesta de la empresa durante la primera jornada de consulta en España.

En concreto, el voto 'online' está disponible hasta las 17,00 horas del jueves, mientras que este mismo día se ha abierto el censo presencial, desde las 06,00 o las 07,00 horas (según el centro de trabajo) hasta las 17,00 horas.

Para garantizar la máxima integridad, confidencialidad y el correcto desarrollo del proceso, desde Airbus ha confirmado que la consulta cuenta con la supervisión de la consultora externa PwC y de los interventores de todas las secciones sindicales que deseen participar.

El compromiso de pago del IPC real y la recuperación del poder adquisitivo de un 7,95% distribuido proporcionalmente en cuatro años, hasta 2029, mientras mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo, destacan como las claves económicas del entendimiento alcanzado el pasado 4 de septiembre entre la compañía y los sindicatos ATP, CCOO y SIPA, con la mediación del Ministerio de Industria y Turismo.

Así, las subidas anuales, todas ligadas al IPC, se les aplicará un alza del 2%, excepto en 2029, cuyo aumento será del 1,95%.

Para Airbus, esta nueva oferta es el resultado de un proceso negociador "largo, intenso y transparente" junto a la representación social, con la ambición compartida de "alcanzar una base de entendimiento común".

Entre los sindicatos que se han pronunciado sobre la votación figura CCOO, el mayoritario de Airbus en España, al hacer un llamamiento a los trabajadores para votar a favor de la última propuesta, ya que, a su juicio, permitirá "consolidar las importantes mejoras salariales y laborales acordadas", en beneficio del conjunto de la plantilla y de la estabilidad de las personas trabajadoras del sector.

La última votación a finales de agosto de este conflicto se saldó a favor de seguir con los paros por una diferencia pequeña de 67 votos. En concreto, las plantas de San Pablo (Sevilla) y Getafe, la principal en el país, decantaron la balanza sobre el resultado de las votaciones al decidir mantener las movilizaciones, al contrario que Cádiz, Illescas (Toledo), Tablada (Sevilla) y Albacete.

Sin embargo, el comité de huelga decidió suspender la huelga indefinida desde el 9 de septiembre, dentro del contexto de la reunión de urgencia en el seno del Ministerio de Industria y Turismo, que contó con la presencia del titular del ramo, Jordi Hereu, junto con varios sindicatos y el consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury.