CCOO-A exige al Gobierno andaluz que reconduzca la "situación de precariedad" de las personas con discapacidad

Archivo - Imagen de archivo de la secretaria de Políticas Sociales de CCOO Andalucía, Inmaculada Sánchez. - CCOO - Archivo

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha recriminado en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad "un retroceso en la inclusión real, efectiva y de igualdad de estas personas en el mercado laboral", lo que está fomentando "su riesgo de pobreza y exclusión social, que se sitúa casi en el 44 por ciento frente al 35,6 por ciento de la población general", según datos del informe Arope de 2024 recogidos por el sindicato.

Tal y como ha emitido CCOO-A en una nota, la secretaria de Políticas Sociales de CCOO de Andalucía, Inmaculada Sánchez, ha explicado al respecto que en la comunidad andaluza solo 29 de cada 100 personas con discapacidad están activas en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando trabajo activamente, con una tasa de paro "altísima" que llega al 30%, "lo que confirma la situación de vulnerabilidad y de precariedad en la que se encuentran".

En este sentido, Sánchez ha insistido en que el Gobierno de Andalucía "no está apostando por las Políticas Activas de Empleo, donde el presupuesto para 2026 reduce en 49,3 millones de euros la oportunidad de mejorar la empleabilidad de las personas y donde sólo pone de su bolsillo el 2,2 por ciento del presupuesto", porque el resto del gasto "está cofinanciado o con ingresos de los fondos sociales europeos o con ingresos finalistas del Estado".

Del mismo modo, el sindicato ha criticado el uso que el Ejecutivo andaluz ha hecho del segundo plan de empleo de personas con discapacidad, donde el 75,9 por ciento del presupuesto --444,4 millones de euros--, se van a destinar "al mantenimiento de los puestos de trabajo de los centros especiales de empleo".

Al hilo, la dirigente sindical ha precisado que "en muchos casos" se aprovecha para "mercantilizar los salarios en base a la utilización de convenios que no son los del propio sector y que hace que sólo una de cada cuatro personas con discapacidad en Andalucía lleguen al mercado ordinario".