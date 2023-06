CCOO-A exige a la Junta "celeridad" en el cumplimiento del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha trasladado al Gobierno andaluz en el marco de la segunda reunión de la comisión de seguimiento y evaluación del Pacto Económico y Social por el Impulso de Andalucía la necesidad de cumplir con "celeridad" con lo acordado con los firmantes del pacto, ya que la comunidad "necesita un cambio de rumbo".

Así lo ha indicado la organización sindical durante dicha reunión, que llega tres meses después de la firma del pacto el pasado 13 de marzo de 2023, y en la misma se ha realizado un análisis de la puesta en marcha y desarrollo de cada una de las medidas incluidas en el mismo, según una nota de prensa enviada por CCOO-A.

En ese sentido, el sindicato ha advertido que "en estos primeros meses no se ha cumplido en su totalidad la forma establecida en el acuerdo de desarrollar todas las medidas que contiene, esto es, a través del diálogo y la negociación con los firmantes del pacto".

"Existen medidas que han comenzado a diseñarse sin diálogo y sin nuestra participación y es preciso que lo acordado se cumpla tanto en el fondo, como en la forma. Eso significa que todas y cada una de las medidas del pacto deben ser negociadas con CCOO-A, porque de lo contrario no se cumplirá el pacto que firmamos, no nos sentiremos parte, y probablemente su diseño y ejecución no sea el adecuado", han añadido.

Asimismo, CCOO-A ha explicado, al respecto, que "hemos tenido que exigir reiteradamente al conjunto de las consejerías del Gobierno andaluz negociar las medidas, especialmente en estos meses las relativas a universidades; las del ámbito de aplicación de la Consejería de Agricultura, entre ellas las concernientes a afrontar la crisis hídrica que sufre Andalucía; las de turismo y comercio; medidas relativas a mejorar el sistema de atención a la dependencia; y las de atención especial a la juventud andaluza, entre otras".

La organización sindical también ha trasladado a la Junta la necesidad de "agilizar" el desarrollo y ejecución de las medidas incluidas en el bloque urgente como el bono carestía, el bono familia, el Plan Urgente de Empleo Juvenil; las medidas para mejorar la seguridad hídrica; o habilitar espacios para salud mental de los menores de edad en hospitales. "Estas medidas que son prioritarias parecen estar muy lejos de ponerse en marcha y no sabemos cómo se van a ejecutar, por lo que emplazamos al Gobierno andaluz a sentarnos a negociar para que sean una realidad cuanto antes", han afirmado.

Igualmente, el sindicato ha señalado que "es preciso que se terminen de configurar medidas importantísimas incluidas en el pacto como el plan de choque contra la siniestralidad; el cumplimiento del pacto andaluz por la atención primaria, especialmente la necesaria modificación de la orden de tarificación que privatizaba la atención primaria; las ayudas para pymes y autónomos por el incremento del coste de la energía; las medidas de vivienda dirigidas a la juventud; o todas las relacionadas con la mejora del sistema de atención a la dependencia y las de igualdad", ha destacado.

"En definitiva, queremos que el Gobierno andaluz centre toda su atención y recursos en el cumplimiento del pacto, porque precisa de un cambio de rumbo y de un impulso decidido", han incidido desde CCOO-A.

La central sindical recuerda que "el cumplimiento de este pacto supone poner en marcha en primer lugar políticas que vayan dirigidas a paliar la situación de muchas familias que se han visto afectadas por el aumento disparatado de los precios y por la falta de políticas dirigidas a mejorar sus condiciones de vida; en segundo lugar mantener el empleo de muchas empresas andaluzas; mejorar los servicios públicos, entre ellos especialmente la sanidad; y adoptar medidas a medio y largo plazo importantes para el futuro de Andalucía".

Por último, como elementos positivos, CCOO-A ha destacado en estos meses de desarrollo del pacto la bonificación del transporte público, la creación del Comité de Análisis de los Fondos Europeos que ya ha comenzado los trabajos, el diseño del II Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva, los comienzos de los trabajos de cara a configurar una nueva Estrategia de Seguridad y Salud Laboral de Andalucía; o las del ámbito industrial.