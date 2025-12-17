CCOO-A exige a la Junta mayor inspección para "frenar los incumplimientos sistemáticos" en el sector de la elevación

Archivo - Imagen de archivo del sector de la elevación . - FEEDA - Archivo

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector de la elevación, perteneciente a la federación de Industria de CCOO de Andalucía ha criticado este miércoles la "falta de aplicación real" de la ITC AEM 1 por parte del empresariado andaluz, por lo que ha exigido a la Junta una mayor inspección para "frenar los incumplimientos sistemáticos" en el sector de la elevación.

Según ha explicado el sindicato en una nota, "esta norma regula aspectos esenciales del mantenimiento preventivo y correctivo cuya omisión está generando situaciones de riesgo real para las plantillas y para la propia ciudadanía". Asimismo, el sindicato ha advertido que el volumen de horas extraordinarias en el sector excede con mucho los límites legales permitidos por la normativa vigente.

En este sentido, CCOO-A ha señalado que "esta gestión irregular de la jornada se traduce en una precarización del servicio y en un ataque directo a la salud laboral". Por su parte, el responsable del sector de la elevación en la federación de Industria de CCOO-A, Jorge Miguel López, ha añadido que "la falta de control sobre los registros horarios y la aparición de trabajos a destajo, fuera de toda regulación legal, están llevando al límite a los trabajadores".

López ha remarcado que esta situación de precariedad es "insostenible" y ha exigido que se proceda a un "aumento inmediato" de la vigilancia e inspección. "El objetivo es obligar a las empresas a cumplir la normativa de seguridad y salud en el trabajo para garantizar la integridad de las personas", ha añadido.

Asimismo, la central sindical ha reafirmado su compromiso con el reconocimiento de los tiempos de desplazamiento al inicio y al final de la jornada como tiempo efectivo de trabajo. "Se trata de un derecho largamente reivindicado que el empresariado del sector se niega a aplicar de forma generalizada", ha argumentado el dirigente.

Por otro lado, la federación de Industria de CCOO de Andalucía ha abordado la "necesidad" de avanzar en los Planes de Igualdad, "que continúan siendo una asignatura pendiente en la mayoría de las empresas".

Igualmente, ha anunciado que "mantendrá la lucha por la catalogación del sector como profesión peligrosa para permitir el acceso a la jubilación anticipada".

De igual modo, la organización sindical ha exigido al Gobierno andaluz que, a través de sus delegaciones territoriales, actúe de manera contundente para frenar estos abusos patronales. "Mantendremos la vigilancia y las movilizaciones necesarias hasta que se garantice el cumplimiento íntegro de la legalidad", ha apostillado el sindicato.