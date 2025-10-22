CCOO-A lamenta que el debate sobre sanidad "deja mucho que desear" y critica que "no se sepa el fallo en los cribados"

Archivo - La secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO) Andalucía, Nuria López. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha valorado de forma negativa el debate general sobre sanidad celebrado este miércoles en el Pleno del Parlamento andaluz, señalando que "deja mucho que desear", ya que "seguimos sin saber cuál ha sido el fallo ni dónde se produjo" en los programas de cribado de cáncer de mama.

En un audio remitido a los medios, López ha subrayado que "el Gobierno andaluz ha evitado reconocer que sus políticas de recortes y privatización tienen destrozada la sanidad pública andaluz".

"Lo primero que debe hacerse para iniciar una nueva etapa es arreglar los destrozos causados y reforzar la sanidad pública, y sobre eso no se ha dicho ni una sola palabra", ha reprochado, señalando que, aunque se han anunciado 16 medidas, "lo urgente es fortalecer la sanidad pública y dejar atrás la mala gestión".

En esta línea, ha subrayado que "el primer paso debe ser anular y revertir las privatizaciones, además de garantizar una financiación suficiente para el sistema sanitario público". Asimismo, ha recalcado la necesidad de "dar marcha atrás a las rebajas fiscales"

"No queremos ocho euros, lo que exigimos es una sanidad pública de calidad, con más personal, contratos estables y salarios dignos para quienes la sostienen". "Cuidar a los profesionales es cuidar el sistema público, y ese sistema es el que cuida nuestra salud", ha concluido.