CCOO manifiesta que el SAS "castiga a su personal" con salarios inferiores al resto del Estado

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha manifestado que el SAS "castiga a su personal" con salarios inferiores al resto del Estado. Así, "las diferencias de sueldo del personal del SAS con el conjunto del Sistema Nacional de Salud llegan a ser de hasta el 11% para el caso de los médicos de familia que no realizan atención continuada --como guardias--".

Según ha detallado CCOO en una nota, "en todas las categorías estudiadas los salarios que perciben los profesionales del SAS son siempre más bajos que el de otros servicios de salud". Para el portavoz de la FSS-CCOO Andalucía, Daniel Gutiérrez, los datos "vuelven a avalar las denuncias que, continuamente, ha realizado CCOO sobre las bajas retribuciones de los profesionales del SAS".

Según los datos que maneja CCOO, "en comparación con las comunidades con mayores retribuciones, las diferencias oscilan entre un 16% y hasta un 37% menos". Así, respecto a enfermería de Atención Primaria (AP) la reducción alcanza los 1.343 euros anuales menos, un 4.24%, que se dispara a más de 14.000 euros "si se compara con Navarra, la comunidad donde más cobra una enfermera si se excluyen las que cuentan con indemnización por residencia", ha explicado.

En el caso del personal facultativo --tanto de atención hospitalaria como médicos de familia en AP-- "hay pérdidas salariales de entre 1.891 a 6.872 euros anuales, que ascienden hasta casi los 19.000 euros anuales de más que paga la Región de Murcia a sus médicos de familia que realizan guardias". En el caso de la medicina de familia es donde el agravio alcanza cotas más altas y muestra que la falta de cumplimiento del Pacto por la Atención Primaria "tiene claras consecuencias para estos profesionales".

Por su parte, los técnicos especialistas en laboratorio cobran un 8,82% menos que en el SNS y hasta 13.000 euros menos, un 37% de diferencia, si se compara con Navarra. Lo mismo ocurre en TCAE, cuyas retribuciones están reducidas un 4% con respecto a la media estatal y un 29% si se toma como referencia a Navarra.

Por otro lado, en las tres categorías de la función administrativa estudiadas, las diferencias salariales varían entre el 3,23% menos de un auxiliar administrativo hasta un 7,08% de un técnico del grupo A2. "Este colectivo y los auxiliares administrativos del SAS cobran 8.000 euros menos que un profesional navarro de su misma categoría y los técnicos medios casi 11.600 euros menos, un 29% de diferencia", ha remarcado.

De forma similar les ocurren a los celadores, cuyo salario es un 4% menor que el conjunto del SNS y hasta un 18% menos si se compara con el País Vasco.

Ante esta situación, la FSS-CCOO Andalucía ha emplazado al Gobierno andaluz a que actúe, porque reducir la brecha salarial con el SNS "es su responsabilidad", y abra una mesa de negociación para abordar "de una vez" los salarios de los profesionales del SAS, "comenzando por una carrera profesional más justa y con mejores retribuciones".

De igual modo, la diferencia salarial entre los trabajadores del SAS y el resto del SNS son "estructurales" y "transversales" y son el resultado del bajo gasto sanitario con respecto a otras comunidades, ha señalado el secretario general de la FSS-CCOO Andalucía, José-Pelayo Galindo, que ha indicado, además, que "unas peores retribuciones tienen consecuencias" como la marcha de profesionales, dificultades para atraer a profesionales de otras comunidades y el agravio de trabajar en peores condiciones que en el resto de España", ha subrayado.

Todos estos datos han sido analizados por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía basándose en el artículo titulado 'Estudio de las retribuciones de diez categorías profesionales del Servicio Canario de la Salud: un análisis comparado con las comunidades autónomas' publicado por un grupo de investigadores en economía de la salud de las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria.