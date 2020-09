CCOO-A pide "luces largas" al Gobierno e incentive la contratación de jóvenes como vía para asegurar las pensiones

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha instado este jueves al Gobierno a que plantee propuesta "de calado y con las luces largas" para garantizar el futuro de las pensiones en España y entre sus propuestas para garantizar la viabilidad de éstas figuran incentivar la contratación de trabajadores jóvenes por medio de un plan de empleo estatal, perseguir la precariedad y la contratación en fraude que sufren estas personas, y una fiscalidad justa y progresiva.

Tras las informaciones sobre la intención del Gobierno de incentivar y retrasar la edad de la jubilación, el sindicato ha expresado su reserva a la espera de "ver exactamente cómo se concreta esta medida, pero desde luego creemos que los problemas de cotización y del mundo del trabajo en España no pasan por alargar la edad de jubilación y bonificar a quienes deciden posponerla, porque eso supone penalizar a las personas trabajadoras que se ven obligadas a jubilarse anticipadamente por enfermedades profesionales o por actividades laborales de alto desgaste o en desempleo".

CCOO de Andalucía ha afirmado que la propuesta del Gobierno de retrasar la edad de jubilación y bonificar a las personas que la pospongan "va a desincentivar la contratación de personas jóvenes, dificultando más si cabe su acceso al mundo laboral con garantías de estabilidad, calidad en el empleo y salario digno".

El sindicato ha sostenido que un de empleo de contratación de gente joven "es especialmente necesaria en Comunidades como la andaluza, donde la precariedad y la alta temporalidad son la norma, y la tasa de paro juvenil es de auténtica vergüenza".

Para CCOO, la financiación del sistema público de pensiones debe asegurarse desde lo público, "y para eso, existen muchos resortes que el Estado puede activar".

Entre las medidas que propone el sindicato están "perseguir la precariedad y la contratación en fraude en la que muchísimas personas trabajadoras están ancladas. Si una persona cobra un salario digno, cotiza por las horas que realmente trabaja y mantiene una relación laboral estable con la empresa, esa cotización ayuda a sostener el sistema público de pensiones".

El sindicato ha apostado por "ir a la raíz del problema", que ha identificado como las reformas laborales, especialmente la de 2012, que "ha permitido precarizar el mundo del trabajo y ha debilitado los derechos de las personas trabajadoras".

"Tenemos que ver cómo se concreta exactamente estas medidas", pero de plantearse así, "puede acabar generando desigualdades notables entre trabajadores, marcando una diferencia entre profesionales liberales y más cualificación o de carácter intelectual, que son los que, al final de la vida laboral, se verán en mejores condiciones de alargar su edad de jubilación y recibir bonificaciones del Estado; y aquellos trabajos manuales, físicos o de menor cualificación, que sufren en mayor proporción enfermedades profesionales que acaban derivando en jubilaciones anticipadas", ha argumentado el sindicato en su nota.

"No se trata de enfrentar a trabajadores con trabajadores. No se trata de premiar a unos y penalizar a otros. Se trata de plantear medidas globales, que hagan que no sea necesario que una persona que llega al final de su vida laboral tenga que posponer su jubilación", ha afirmado el sindicato.

CCOO-A ha reclamado "perseguir a las empresas que incumplen la ley contratando de forma fraudulenta, por mejorar los salarios en general para que las cotizaciones de cada persona sean más elevadas, y por una fiscalidad justa y progresiva para que tanto las pensiones públicas como todos los servicios públicos se presten con garantías y con los recursos necesarios".