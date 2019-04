CCOO-A pide planes de prevención en empresas y la detección de enfermedades profesionales ante el cambio climático

Publicado 08/04/2019 17:08:22 CET

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López ha mostrado la preocupación del sindicato por cómo el cambio climático afecta a las personas trabajadoras y ha puesto el acento en la necesidad de que las empresas pongan planes de prevención "encima de la mesa", y de que el Gobierno andaluz ponga en marcha "ya" un plan de detección de enfermedades profesionales en Andalucía.

Según ha explicado, el cambio climático afecta a la ciudadanía en general y a la clase trabajadora en particular en una "triple vertiente". De un lado, por la escasez de normas que regulen y protejan a los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía ante los riesgos del cambio climático; en segundo lugar por la aparición de nuevos riesgos laborales y, en tercer lugar, porque "la precariedad, la parcialidad, las jornadas interminables, y los no descansos son un agravante directo a las condiciones en las que se desarrolla el trabajo".

Ante esa situación, la líder de CCOO ha exigido a las empresas que pongan planes de prevención encima de la mesa y a las administraciones que tomen medidas para afrontar el cambio climático,

más concretamente, ha reclamado al Gobierno andaluz la "inmediata" puesta en marcha de un sistema de detección de enfermedades profesionales en Andalucía.

"Nuestra tierra es una de las pocas que aún no lo tienen y en la actualidad desde el sistema no se sabe detectar si esos riesgos o

enfermedades son efecto del desarrollo del trabajo, de manera que no se puede trabajar en su prevención y conlleva un gasto a las arcas públicas que tendría que ser asumido por las mutuas", ha indicado.

"El cambio climático es un reto y un compromiso ineludible para CCOO", según el secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, que ha advertido de que "el cambio climático es una evidencia científica y la Organización Mundial de la Salud apunta a que en 2040 unas 250.000 personas fallecerán a consecuencia de él". Además, Vidán señala que "hay colectivos especialmente vulnerables en el mundo del trabajo como pueden ser las personas que trabajan en la construcción, la jardinería o el turismo".

En ese sentido, el dirigente ha dejado claro que "el movimiento sindical de clase debe participar activamente en proyectos de transición ecológica que sean democráticos, justos y seguros para los

trabajadores y las trabajadoras".

El secretario de Cohesión Territorial y Sostenibilidad del sindicato, Rafael Rodríguez, y la secretaria de Salud Laboral y Condiciones de Trabajo, Nuria Martínez, han moderado las mesas redondas 'Herramientas y experiencias de los actores territoriales', y 'El cambio climático, un riesgo para la salud de los trabajadores", respectivamente.