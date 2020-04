CCOO pide al SAS incorporar residentes a la bolsa de empleo pese a falta de título por no ser evaluados por coronavirus

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) ha sostenido este miércoles que "el personal en formación especializada, los residentes, ha mostrado siempre un alto grado de responsabilidad con el Sistema Sanitario Público y está demostrando un alto grado de implicación luchando contra la crisis del Covid-19", por lo que ha reclamado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que tengan "la posibilidad de incorporación a la Bolsa Única de Empleo del SAS, mediante el procedimiento extraordinario que se habilite en el seno de la Mesa Sectorial de Sanidad, para el corte de octubre de 2020, sin que el hecho de haber pospuesto la obtención del título de especialistas por imposibilidad de evaluación suponga un impedimento para ello".

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía ha argumentado a través de un comunicado que la Administración sanitaria debe afrontar los problemas de este colectivo generados por el estado de alarma, por lo que presenta una batería de propuestas para este personal.

CCOO argumenta que "no puede permitir que el Sistema Sanitario Público de Andalucía prescinda del personal en formación especializada y, mucho menos, que se vulneren algunos de sus derechos laborales y formativos con la excusa de la declaración del estado de alarma".

CCOO ha explicado que ha dirigido un escrito al SAS para que "acabe con la problemática del personal en formación especializada, que es tan importante en la lucha contra el Covid-19 y en el futuro de la sanidad pública", a través del cual reclama que "las retribuciones por la jornada ordinaria deben adaptarse en los contratos prorrogados para percibir las cantidades similares a todos los conceptos retributivos (trienios, exclusividad, turnicidad, etc.) de un facultativo especialista de área (FEA) o enfermera recientemente incorporado al ámbito laboral o al año de formación que le correspondiera si la evaluación hubiera sido favorable".

Las peticiones de CCOO al SAS sobre el personal residente se extiende a que "las retribuciones correspondientes a la jornada complementaria (guardias y continuidad asistencial en su caso) deben asimilarse a las de FEA o enfermera o a la del año de formación que le correspondiera si la evaluación hubiera sido favorable".

Otra de las demandas del sindicato al Servicio Andaluz de Salud ha apuntado a que se facilite "permiso de residencia y trabajo para aquellos residentes extranjeros que lo necesiten", así como "la delimitación exacta en tiempo de la prórroga de los contratos".

"La prórroga de contratos de residentes que no finalizan formación no solo debe significar reconocimiento de antigüedad, sino que deben asumir funciones y grado de autonomía que le corresponda, a pesar de no haberse realizado la evaluación", ha planteado CCOO.

"Para que la formación no se vea afectada para los residentes que no finalizan formación, se deben realizar las adaptaciones que sean precisas de los planes individualizados de formación. En algunos casos muy seleccionados, y previo acuerdo con la persona en período formativo, se podría acordar alargar su periodo formativo el mismo tiempo que dure el periodo de alarma", ha traslado la Federación de Sectores Sociosanitarios de CCOO al SAS.

CCOO hace un llamamiento para que la respuesta ante la situación de los residentes sea "homogénea en todas las comunidades autónomas para evitar agravios comparativos".

La FSS-CCOO Andalucía ha exigido a la Administración sanitaria andaluza que aplique las propuestas que son de su competencia y que traslade a la Administración estatal las que se correspondan con competencias estatales.