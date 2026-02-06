CCOO-A pone en marcha una campaña para contar la "situación real" de la dependencia en Andalucía

Archivo - Dependencia en Andalucía. Imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha puesto en marcha una campaña para contar cuál es la "situación real" de la dependencia en Andalucía "más allá de los datos triunfalistas que vende el Gobierno de Andalucía y que nos quiere hacer creer que todo marcha bien".

Según ha explicado CCOO-A en una nota, en 2025, 29 personas fallecieron a diario en Andalucía mientras esperaban recibir la atención a la dependencia.

En este sentido, la secretaria de Políticas Sociales de CCOO de Andalucía, Inmaculada Sánchez, ha afirmado que "el Gobierno andaluz tiene un objetivo muy claro con la dependencia y es rebajar las listas de espera a costa de lo que sea, aunque para ello tenga que convertir el derecho a la atención a la dependencia en un servicio low cost".

Además, ha detallado que "la degradación del sistema se produce en un contexto donde el tiempo medio de espera se sitúa en 317 días por encima del máximo legal establecido".

Según ha señalado Sánchez, ese modelo "low cost" se traduce en un sistema donde "se precariza el empleo, con falta de personal de estructura en los equipos de valoración y saturación del Servicio de Teleasistencia donde las personas usuarias han aumentado un 28% con la incorporación de más de 81.000 usuarios más, mientras que la plantilla solo ha crecido un 5% desde el año 2017".

Por otro lado, el sindicato ha avisado de que "se precarizan las prestaciones que se están dando al priorizar los expedientes más baratos". En ese sentido, las resoluciones de Grado I (dependencia moderada) han aumentado exponencialmente un 34% respecto a 2023, mientras que las de Grado II lo han hecho un 9,3% y las de Grado III (Grandes Dependientes) apenas han crecido un 0,26%. Además, Sánchez ha criticado que "no se está aumentando el número de horas de ayuda a domicilio"

La secretaria de Políticas Sociales también ha señalado que "la falta de transparencia del Gobierno andaluz no está dando respuesta a esas solicitudes de revisiones". La estimación del sindicato es que más de 50.000 personas en Andalucía han solicitado una revisión de grado o de su Programa Individual de Atención (PIA) y "siguen a la espera de ser atendidas".

En cuanto a las residencias públicas, la dirigente sindical ha explicado que "la falta de apuesta genera una situación de gravedad para quienes necesitan cuidados permanentes". Según los datos, hay 29.310 personas con la atención residencial reconocida en su PIA, pero "esta prestación pierde peso frente a las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar (95.847 casos)".

Esto supone, según el sindicato, que "los cuidados que requieren mayor profesionalización se están dejando en manos de los cuidados no formales".