CCOO rechaza abrir el tercer punto de urgencias en Córdoba "a costa de reducir personal en los otros dos"

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha trasladado a la delegada de Salud y Consumo de la Junta, María Jesús Botella, su rechazo a la apertura del tercer punto de urgencias extrahospitalarias en la capital cordobesa "a costa de mermar las ya de por sí insuficientes plantillas de los otros dos puntos de urgencias: Carlos Castilla del Pino y Sector Sur".

En este sentido y en una nota, el secretario general del mencionado sindicato, José Damas, ha señalado que "CCOO viene reclamando desde hace años la apertura de ese tercer punto de urgencias en Levante", pero con una "dotación de personal propia suficiente para poder prestar la atención sanitaria de calidad que necesita la ciudadanía".

Para CCOO, la decisión de abrir el tercer punto de urgencias sin una dotación de personal suficiente es "una decisión prematura que solo puede empeorar la atención primaria cordobesa, ya muy deteriorada", ha dicho el responsable sindical, que ha afirmado que "su apertura, sin los profesionales que necesita, va a sobrecargar aún más a los profesionales de los centros de salud, ya excesivamente castigados".

Además, "la atención que se prestará por profesionales muy agotados y agotadas no va a poder aportar la calidad que la población merece, por no hablar de la pérdida médicos, que sobrepasados, deciden irse a otros distritos sanitarios, a otras comunidades autónomas e incluso al extranjero. Cada vez vamos a tener menos médicos en vez de más", ha alertado Damas.

Esta ha sido una de las cuestiones abordadas en la reunión que han mantenido representantes del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios con la delegada, a quien han trasladado las "muchas y diversas deficiencias que existen en materia sanitaria en la provincia y las demandas de CCOO".

Así, el sindicato se ha quejado de la "infrautilización de las infraestructuras de las antiguas agencias sanitarias, en concreto, de los hospitales de Montilla, Puente Genil y Peñarroya, así como de la paralización del Hospital de Palma del Río", pues "si estuvieran funcionando como debieran, podríamos paliar el problema de las listas de espera".

"En la misma situación se encuentra el Hospital Los Morales en la capital cordobesa", donde "hay varias plantas cerradas y CCOO creemos que con poca inversión, se pueden incorporar algunas especialidades que ayudarían a aliviar la saturación que soporta el Hospital Reina Sofía, pero para ello se necesita un plan de rescate de personal", ha añadido.

En concreto, CCOO ha señalado que es "necesario recuperar a los 1.304 profesionales que ha perdido la sanidad pública en los cuatro últimos años", ha apuntado Damas, quien ha pedido a la delegada que traslade a su consejero, Antonio Sanz, "la necesidad de hacer ofertas específicas de las distintas especialidades más a menudo para cubrir todas las vacantes existentes", y que sean "ofertas de calidad, con condiciones de estabilidad que hagan atractivos los empleos".

Junto a todo lo anterior, CCOO también ha reclamado la recuperación de los Consejos de Salud, órganos de participación en los que los agentes implicados --administraciones, sindicatos, asociaciones de pacientes y otras organizaciones sociales-- puedan exponer los problemas sanitarios y buscar soluciones de consenso.

CONDENA A AGRESIÓN

Por último, CCOO ha lamentado "la agresión sufrida este pasado miércoles por dos facultativos del Centro de Salud Lucano de Córdoba", recalcando que "este tipo de situaciones no van a dejar de producirse mientras las personas usuarias de la sanidad perciban que no están recibiendo la atención que merecen y si no están recibiendo esa atención es por la falta de profesionales y de medios".

"No se puede consentir que los profesionales vayan a trabajar con miedo a ser insultados o golpeados, sobrecargados y sobrepasados y CCOO va a seguir exigiendo plantillas bien dimensionadas y medidas para prevenir estas lamentables situaciones", ha apostillado Damas, que ha anuncido que el próximo lunes, a las 10,00 horas, habrá un acto de repulsa a las puertas del centro de salud.