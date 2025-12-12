CCOO rechaza el "aumento de guardias" a médicos de Atención Primaria "por el tercer punto de urgencias" en Córdoba

Concentración a la puertas del Distrito Córdoba-Guadalquivir. - CCOO

CÓRDOBA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Delegados de CCOO se han sumado este viernes a la concentración de los médicos de Atención Primaria que se han manifestado a la puertas del Distrito Córdoba-Guadalquivir para mostrar su "rechazo al aumento de guardias que se les ha impuesto para poder cubrir el tercer punto de urgencias extrahospitalarias" de la capital cordobesa.

Según ha indicado el sindicato en una nota, el responsable de Atención Primaria del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Antonio López, ha señalado que "Córdoba, debido a su población, necesita otro punto de urgencias, e incluso dos", pero "está claro que lo que no podemos hacer es abrir otro punto de urgencias sin tener el personal para ello".

En este contexto, López ha afirmado que "el aumento de guardias del personal médico de Atención Primaria va a conllevar un aumento de las listas de espera y más fugas de médicos de Atención Primaria, donde ya hay más de 50 plazas sin cubrir", eso "sin contar la falta de plantilla en las urgencias extrahospitalarias, donde faltan al menos 15 facultativos".

Igualmente, ha señalado que "el médico de primaria saliente de guardia no puede pasar consulta, de forma que sus pacientes tienen que ser asumidos por el resto de profesionales. Dada la falta de personal, los médicos están cada vez más sobrecargados y agotados y no dan abasto para atender sus cupos y la parte de los compañeros salientes de guardia".

"Signo de esta situación es la fuga de médicos residentes que culminan su formación", ha señalado López, quien ha añadido que, "en los últimos seis años, de cada 25 médicos que terminan su formación solo logramos retener a cuatro o cinco". Por ello, ha propuesto que Córdoba "sea considerada zona de difícil cobertura, al menos, las urgencias extrahospitalarias, y que se incluya en la próxima convocatoria de plazas de difícil cobertura para tratar de conformar la plantilla del punto de urgencias de levante y cubrir las vacantes de los otros dos puntos de urgencias".

Por último, Antonio López ha dicho que "tiene que haber un cambio de actitud en la administración y tratar a los médicos como corresponde, porque hay un despotismo y no se nos tiene en cuenta ni se nos escucha nuestras propuestas ni nuestras sugerencias".