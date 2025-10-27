CCOO-A reclama actualizar la estrategia aeroespacial ante el "nuevo" escenario industrial y laboral

Archivo - Imagen de archivo del Centro de Ensayos de Sistemas no Tripulados (CEUS) en Huelva - A. Pérez - Archivo

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Andalucía ha reclamado este lunes actualizar la estrategia aeroespacial ante el nuevo escenario industrial y laboral y ha considerado "prioritario abrir de manera urgente un proceso negociador para revisar los objetivos, medidas y acciones de la Estrategia Aeroespacial de Andalucía, que fue diseñada antes de la crisis pandémica y actualmente resulta desfasada ante la acelerada transformación del sector".

CCOO ha indicado en nota de prensa que, "a la espera de que se nos trasladen tanto los resultados del último informe anual como de la evaluación intermedia que se está elaborando, tenemos la intención de plantear un "nuevo" periodo de negociación para revisar la Estrategia Aeroespacial de Andalucía que fue diseñada antes de la crisis pandémica, con lo que esto significó para el sector".

En ese sentido, el sindicato ha recordado que desde entonces "han ocurrido muchas cosas que han influido decisivamente en el sector aeroespacial andaluz, uno de los sectores industriales tecnológicamente más avanzados con mucha importancia para nuestra comunidad".

Entre ellas, CCOO se ha referido a la demandada puesta en marcha de CEUS en Huelva, la inauguración reciente del CFA en Cádiz, la ubicación de la Agencia Espacial Española en Sevilla, la aparición de nuevas y muy pequeñas empresas del sector espacio en Málaga, la restructuración de Airbus Cádiz, la concentración de empresas de ingeniería, la puesta en marcha del proyecto Net Zero en Jerez o la carga de trabajo del Eurodrón.

Por otro lado, para el sindicato, esta nueva realidad "hace que deban revisarse no solo los objetivos, sino las medidas y las acciones, además de replantear determinados contenidos relacionados con aspectos sociales y con el empleo".

Entre esos aspectos sociales, el sindicato ha destacado la necesidad de desarrollar acciones formativas previstas que no se han llevado a cabo y cambiar el modelo utilizado para las que sí se han impartido, "que deja fuera de su diseño a las personas a quienes va dirigida, que son las personas trabajadoras".

En relación con el empleo, CCOO ha reclamado "relaciones laborales justas, formación con participación y estructuras de empleo estables y de calidad, fomentando desde lo público un sector estratégico, con recursos de toda la ciudadanía". "Se sigue calificando como empleo de calidad el que genera este sector, cuando alrededor del 50 por ciento de las empresas que se autocalifican del sector no están encuadradas en actividades industriales propias del sector aeroespacial", ha aclarado el sindicato.

CCOO ha considerado "importante" el impulso y desarrollo de esas empresas "pero no pueden alejarse de un modelo que pretende el reparto justo de la riqueza que entre todos generamos". "Su manera de actuar busca torpedear los marcos de relaciones laborales destruyendo la referencia de la negociación colectiva y poniendo en duda la legitimidad de sus propias organizaciones patronales", ha denunciado el sindicato.

Precisamente, para evitar los intentos de desregulación y huida de marcos concertados de regulación de las relaciones laborales, CCOO ha propuesto y ha logrado acordar en la vigente Estrategia Aeroespacial de Andalucía la elaboración de un Índice de Calidad del Empleo, según indican en nota.

Además, CCOO ha agregado que "es parte del acuerdo concertado entre Junta, CEA y organizaciones sindicales; pero no se ha implantado, incumpliendo así la puesta en funcionamiento de un sistema evaluador que, siendo objetivo, podría ser muy importante para conocer la realidad".

Por último, la organización sindical ha vuelto a solicitar que sea la 'Fundación Hélice', entidad de referencia institucional y agente neutral en la gestión de información sectorial, la que se encargue de elaborar los informes anuales sobre el sector, que en estos momentos se realizan sin una participación global, lo que lleva a plantear dudas razonables sobre los datos que se publican.

"Se puede deducir que los informes anuales andaluces no se corresponden y no son homologables con los datos que se elaboran a nivel estatal y europeo (Tedae y ASD), un problema estructural que desde CCOO han reiterado en las reuniones periódicas de seguimiento", según han indicado.