CCOO reclama en una carta a la Junta que se hagan test en residencias y en ayuda a domicilio por el coronavirus

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha remitido este miércoles una carta a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a través de la cual demanda que a efectos de evitar el incremento de los contagios, "creemos que hay que implantar el uso de los test de detección de la Covid-19 en las plantillas y usuarios de los centros residenciales y en el servicio de ayuda a domicilio, y de forma inmediata en aquellas empresas en las que se hayan detectado casos de contagio".

El sindicato ha puesto de manifiesto a través de una nota de prensa que la administración autonómica "ha desoído las medidas y propuestas que hicimos para proteger a las personas que trabajan en la ayuda a domicilio, en las residencias de mayores y de personas con discapacidad".

CCOO ha argumentado que, después de que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, admitiera en rueda de prensa el fallecimiento de 24 personas en la residencia de mayores Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), y de comprobar la desprotección "por denuncias directas de delegadas y delegados de CCOO en centros y servicios que trabajan con personas mayores y discapacidad", que "estamos en la obligación de denunciar y luchar para que la Junta cambie de postura" y "dote de suficientes medidas de protección, especialmente, a estas trabajadoras y trabajadores, debido a que trabajan con un sector de población especialmente vulnerable y al que la pandemia está afectando con mayor virulencia".

El sindicato afirma que "no solo, no se han escuchado nuestras propuestas, es que en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 30 de marzo de 2020, la Junta concluye que no es necesario el uso de mascarillas, salvo en los casos de atención a usuarios o usuarias con diagnóstico confirmado o probable de Covid-19".

CCOO ha argumentado que esta determinación "aumenta estimablemente el riesgo de contagio del personal y de una población usuaria que por sus situación de salud es muy vulnerable", además de que el planteamiento choca con las medidas mínimas de protección establecidas para otros sectores, por ejemplo el comercio.

El sindicato ha criticado que la Consejería de Igualdad no haya regulado los servicios esenciales en la ayuda a domicilio, y no se haya coordinado a los ayuntamientos para dar este servicio por igual en toda Andalucía. Situación que, según ha podido comprobar el sindicato, está provocando que no se apliquen los servicios mínimos para atender a las personas dependientes y está propiciando un incremento preocupante de los casos de contagio del personal y de la población usuaria.

CCOO ha advertido que el incremento del material de protección en los últimos días "sigue siendo insuficiente para garantizar la actividad profesional en estos centros y servicios con las condiciones de seguridad que son requeridas", por lo que exigen a las administraciones y a las empresas que doten al personal de los elementos de protección que son indispensables para su desempeño laboral.