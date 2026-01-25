CCOO reclama a la patronal y al sindicato UGT la "actualización inmediata" de las tablas salariales del campo en Córdoba

Archivo - CCOO avisa que la no actualización de las tablas salariales del campo perjudican a los temporeros que ahora trabajan en campañas como las de la aceituna - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba ha reclamado este domingo a la patronal agrarias y al sindicato UGT Córdoba "la actualización inmediata de las tablas salariales para el sector del campo, tal y como viene establecido en el convenio colectivo, para que las personas temporeras que están trabajando en campañas, como las de la aceituna o los cítricos, no se vean perjudicadas".

Según ha informado CCOO en una nota, el responsable de Acción Sindical y Negociación Colectiva del mencionado sindicato de Industria, Manuel Muñoz, ha explicado que "la patronal y el otro sindicato quieren esperar a que el Gobierno suba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero la actualización de las tablas salariales para el 2026 y el SMI son cosas independientes".

En opinión del responsable de CCOO, "lo que van buscando la patronal y UGT es incluir la subida salarial recogida en el convenio dentro de la posible subida del SMI. Por ejemplo, si el SMI sube un 2%, ellos incluirán la actualización de las tablas dentro de ese 2%, lo que en la práctica implica que estarán haciendo una subida menor de la que realmente se debería aplicar".

Además, Muñoz se ha preguntado "hasta cuándo se dilatará la actualización de las tablas salariales en el caso de que el SMI no sea modificado este año, cosa que podría pasar. Mucho nos tememos que el objetivo de la patronal es no pagar aumentos de salario este año, dilatarlo todo lo posible hasta que el convenio caduque a final de año".

Para CCOO, "los únicos perjudicados por esta falta de actualización salarial son las personas trabajadoras del campo, muchas de las cuales son temporeras que, una vez que terminan una campaña, se marchan a trabajar a dónde haya tajo, que puede ser otra provincia, con lo que difícilmente van a reclamar las actualizaciones de salario que se les dejen a deber ahora", ha advertido Manuel Muñoz.