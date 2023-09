CCOO-A recrimina a Salud que "inunde" con datos "farragosos" para "encubrir" la "realidad de los centros sanitarios

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-A, Luis González, ha reprochado este jueves a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, que "inunde" con datos "farragosos" para "encubrir la realidad de nuestros centros" sanitarios, lo que viven "cada día los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS)".

De esta manera, y a través de un audio remitido a los medios, el sindicato ha respondido a la consejera que defendió en el Pleno del Parlamento el Plan de Verano en los centros sanitarios andaluces. "El sistema sanitario ha funcionado este verano, aunque les pese a algunos", dijo convencida de que "el sistema sanitario público andaluz funciona".

Tras estas palabras de la consejera, el sindicato ha enumerado algunos de los problemas que, a su juicio, estos centros sufren, como son, entre otros, "las ausencias sin cubrir, menos contrataciones para vacaciones, la sobrecarga de trabajo, compañeros que han tenido que renunciar a la reducción de jornada para cuidar a sus familiares y cubrir así los huecos que quedan en su servicio".

Y, además, ha ahondado en que esta situación también la viven los usuarios de los centros de salud. A su juicio, estos han visto "cómo la demora para citas sigue estando por encima de los diez días en la mayoría de los centros de salud de Andalucía".

Al hilo de esto, González ha recriminado a la consejera que, "entre tanto dato que da", podía haber dado uno que "sigue oculto" y es "la verdad de las listas de espera". En este sentido, ha detallado que "se calcula que hay más de un millón de andaluces que están esperando para ser atendidos por un especialista para una prueba diagnóstica o para una intervención quirúrgica".

"Esa es la realidad señora consejera y no la inundación de datos con la que usted pretende cubrirla. Nuestros centros de salud, nuestros hospitales, viven una situación muy difícil, un deterioro importante de la asistencia y hacen falta medidas urgentes para paliarlo y no declaraciones triunfalistas para no cambiar nada", ha concluido.