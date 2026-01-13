CCOO-A señala que la decisión de Ayesa "no tiene nada que ver con el modelo de financiación" y pide "condicionar ayudas"

Archivo - Sede de Ayesa en imagen de archivo. - AYESA - Archivo

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estrategias Sectoriales de CCOO de Andalucía, Enrique Jiménez, ha criticado que el Ejecutivo andaluz "se excuse en el modelo de financiación para eludir su responsabilidad" ante la venta de la división tecnológica de la multinacional Ayesa, al tiempo que ha exigido su implicación para garantizar el empleo.

"Las ayudas públicas tienen que condicionarse a que las empresas tengan un compromiso con Andalucía y con sus trabajadores y trabajadoras", ha señalado el secretario en una nota de prensa.

En relación con las declaraciones del consejero de Industria sobre la adquisición por parte del Gobierno Vasco a través de las cajas de ahorro de la empresa andaluza Ayesa, el secretario de Estrategias Sectoriales de CCOO de Andalucía, ha explicado que "no es cierto que la decisión venga dada como consecuencia de un cambio en el modelo de financiación autonómica, puesto que es el mismo que operaba hace años y no ha sufrido cambios que justifiquen este movimiento empresarial".

De igual modo, el dirigente ha dejado claro que "tampoco es cierto que sea consecuencia del distinto trato que la Constitución da a las comunidades vascas y andaluzas".

Según ha apuntado Jiménez, el origen de esta situación está en la privatización de la empresa pública Sadiel, que fue cuando se constituyó Ayesa y en el modelo privatizador que fomenta el Gobierno andaluz. "Mientras en Andalucía se privatiza, en Euskadi se nacionaliza", ha señalado.

Por otra parte, CCOO ha apuntado que Ayesa debe agradecer a Andalucía y a sus trabajadores su dimensión actual; al tiempo que ha enmarcado que las ayudas permanentes de sus administraciones públicas andaluzas han contribuido a su crecimiento.

Es por ello que el sindicato ha pedido al Gobierno andaluz que condicione las ayudas al mantenimiento del empleo en la comunidad andaluza y que en lugar de culpar al Gobierno central "de una situación que le es ajena, pida explicaciones a la empresa".

"El problema es que no se interviene porque no se quiere. No hay un motivo que lo justifique, simplemente es un motivo ideológico", ha argumentado Jiménez.