CCOO señala que dos de cada tres accidentes de tráfico son de origen laboral en Granada y pide medidas

Archivo - Tráfico en carretera de Andalucía (Foto de archivo y de recurso). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

GRANADA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha reclamado este jueves un "mayor compromiso" con la movilidad, después de que en 2024 dos de cada tres accidentes de tráfico fueran de origen laboral en Granada y ha pedido su incorporación al Observatorio de la Movilidad abogando por activar mejoras en la red de transporte y el desplazamiento de las personas que residen lejos de sus centros de trabajo.

El responsable de Política Institucional de CCOO Granada, Miguel Jiménez, explica que, según datos recabados del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Granada ha cerrado el 2024 con 1.398 accidentes de tráfico, de los que 968 han sido de origen laboral (durante el desplazamiento al trabajo).

Esta propuesta está enmarcada en la Semana Europea de la Movilidad, que se desarrolla del 16 al 22 de septiembre, y durante la cual el sindicato reclama una movilidad segura, accesible y sostenible en el ámbito laboral bajo el lema 'Movilidad para todas y todos'.

También el empresariado debe implicarse, asegura el responsable de Política Institucional de CCOO Granada, con la negociación e implantación en sus propias empresas de planes de movilidad, "sobre todo cuando estamos hablando de centros grandes con más de 250 trabajadores en los que se puede implementar un sistema de transporte público y gratuito acorde con los horarios y turnos de la plantilla, que permite un ahorro energético, económico y una reducción de emisiones contaminantes al medio ambiente".

Además, CCOO considera "vital" adaptar y flexibilizar turnos que permitan la conciliación de la vida familiar y laboral evitando el estrés en los desplazamientos de los trabajadores.

Por último, ha hecho hincapié el responsable sindical en las zonas rurales que sufren pérdidas de habitantes en la provincia, para las que ha reclamado planes de desarrollo territorial que luchen contra la despoblación, así como mejoras en la red de los transportes públicos, con tarifas asequibles y coordinados con las necesidades laborales de los trabajadores.