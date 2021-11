CCOO-A y UGT-A animan al Gobierno a "echarle huevos" para "derogar" la reforma laboral del PP

FUENGIROLA (MÁLAGA), 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las secretarias generales de UGT-A, Carmen Castilla, y de CCOO-A, Nuria López, han animado este sábado al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a "echarle huevos" para derogar la reforma laboral llevada a cabo durante el mandato del popular Mariano Rajoy, "una máquina de empobrecer" a los trabajadores, y han pedido la reconstrucción del contrato social.

En su intervención en el XIV Congreso Regional del PSOE de Andalucía, Castilla ha instado a "echarle huevos" para llevar a cabo una derogación "necesaria" ante la situación que se afronta de "temporalidad, parcialidad y precariedad" y deja claro que "no existe ningún motivo para no derogar la reforma laboral". En la misma línea, López ha avisado de que esa reforma laboral no sólo es una "máquina de empobrecer" a los trabajadores, sino también de generar "votantes de la ultraderecha porque de la miseria y de la necesidad siempre se aprovechan los mismos". "Queremos tener el derecho a tener derechos en las empresas", ha agregado López.

En este marco, Castilla avisa de que la precarización tiene "una cara muy amarga, como es la siniestralidad laboral", teniendo en cuenta que "108 trabajadores han fallecido en el tajo en lo que va de año", por lo que pide más inspecciones y más formación. Además, tras valorar el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ha apostado por "continuar y llegar a mil euros" y ha llamado la atención sobre la actitud de los empresarios actualmente y en el marco de la pandemia. "Unos empresarios que eran muy liberales pero después se volvieron socialdemócratas para ver cuándo llegaba la ayuda del Gobierno central", avisa.

También ha hecho referencia en materia laboral a "decepcionante" situación de las mujeres en Andalucía y ha instado a la Junta que "haga cumplir con la normativa de igualdad salarial y que le retire las ayudas a las empresas que no cumplan con la ley".

LÓPEZ PIDE A EMPRESAS RESPONSABILIDAD Y "NO ESCURRIR EL BULTO" TRAS LAS AYUDAS DADAS

Por su parte, López ha destacado el modo en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha afrontado la situación laboral ante la pandemia, "muy distinta" a las de 2008 con el PP. "Se ha hecho un esfuerzo brutal por mantener el empleo y con un escudo social, aunque ha sido insuficiente ante la necesidad que había", añade, insistiendo en que "se ha ayudado a todas las empresas con el máximo de recursos y ahora tienen que ser responsables con el momento que se atraviesa". "Esta ayuda no ha caído del cielo, sino que hay un gobierno progresista sensible que ha apostado por salir todos juntos de esta situación, sin dejar a nadie atrás, mientras que hay quien quiere salir escurriendo el bulto".

Además, ha apostado por que los fondos europeos se condicionen a que haya empleo de calidad y con derechos, abogando por que "la economía no sea especulativa y sea más productiva, que se creen más derechos de ciudadanía con más servicios públicos".

"Los sindicatos defendemos el reparto justo de la riqueza y que haya igualdad sin salarios de miseria. Si por ello hay quien nos llama barrera sindical y quieren quitarnos, que se agarren los machos porque vamos a defender con la misma fuerza de siempre contra los abusos", manifiesta.

López resalta que se "peleará con la misma fuerza que peleamos en el país por conquistar la democracia y nuestros derechos". Porque sí sabemos el valor de la palabra libertad y democracia. Sin democracia no hay derechos para nuestros trabajadores y para Andalucía. No permitiremos que nos den lecciones de democracia aquellos a los que esas palabras les quedan grandes, cuando ni en su casa la ejercen", concluye.