CCOO y UGT convocan movilización el 29 de abril en Andalucía con el lema 'La atención a la dependencia es un derecho'. - CCOO-A

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han convocado una movilización el 29 de abril --a dos días de la campaña electoral, que arranca el 1 de mayo-- ante el Palacio de San Telmo, en Sevilla capital, para "denunciar la situación dramática que sufren miles de personas en Andalucía ante la política privatizadora del Gobierno andaluz". La protesta se realiza bajo el lema 'La atención a la dependencia es un derecho'.

Así lo han confirmado las formaciones sindicales en sendos comunicados. El secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Andalucía, Alfonso Vidán, ha urgido al Ejecutivo andaluz un plan de choque y de "refuerzo estructural" que apueste por la prestación pública y profesionalizada de la dependencia.

Para ello, según datos aportados por Vidán, es necesario que, con carácter "inmediato", se incremente el número de trabajadores en 460, desde ayuda a domicilio, a teleoperadores, teleoperadoras, valoradores, valoradoras, personal administrativo o supervisores y supervisoras.

De igual modo, el sindicato ha reclamado que se incrementen los centros ya que, como ha lamentado, "llevamos ya casi tres años que no se crea una sola plaza de residencia, porque no se abren residencias nuevas". CCOO estima que, "entre el aumento de personal necesario para reducir las listas de espera y el cálculo en gasto de residencias y centros de día, es necesario implementar ya 575 millones adicionales a los actuales presupuestos".

"Hemos solicitado reuniones con los distintos partidos políticos para que incluyan en sus programas electorales estas propuestas sindicales y haremos pública nuestra reivindicación el próximo 29 de abril a las 12,00 en el Palacio de San Telmo al que pedimos la presencia y el apoyo de todas las entidades y del conjunto de la ciudadanía", ha apostillado el dirigente sindical.

"O se coge el toro por los cuernos o vamos a vivir un auténtico drama", ha advertido Vidán. Tanto CCOO como UGT han reclamado también una apertura "más amplia" de los centros de participación activa, recordando que una de cada cinco personas en Andalucía sufre soledad no deseada y han pedido que se revise el "copago" que tienen que realizar muchas personas mayores, especialmente para las residencias, que conllevan que les queden una mínima cuantía de sus pensiones para vivir.

El secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT Andalucía, José Luis García Chaparro, ha asegurado que "430.000 personas tienen solicitada la dependencia en Andalucía, de las que el 43% tiene más de 80 años. 53.000 continúan en lista de espera. Cada día mueren en Andalucía 29 personas esperando la resolución y la atención necesaria, mientras que la reducción de las listas es insignificante ya que la media de espera está en 565 días, casi año y medio, cuando según la ley de dependencia, ese tiempo no debe superar los seis meses".

Afirma Chaparro que "es por ello que hacemos un llamamiento a participar en esta concentración el próximo 29 de abril a todos los mayores y jubilados de Andalucía y, en general, a toda la ciudadanía que quiera defender un servicio público y un derecho, que debería contar con los medios necesarios para ser un servicio público de calidad, lo que hoy día dista mucho de ser, con el actual Gobierno del Partido Popular".