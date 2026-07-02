CCOO y UGT expresan su rechazo al pacto PP-Vox y alertan de un "grave retroceso" para Andalucía: "Estaremos atentos"

Archivo - Imagenes de archivo de una manifestación por los trabajadores. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, y el secretario de Política Institucional de UGT Andalucía, Rafael Gelo, han mostrado su "preocupación" y rechazo al 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía', suscrito este jueves por el presidente del PP-A y recién investido presidente de la Junta de la XIII legislatura, Juanma Moreno, y el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira. Ambos dirigentes sindicales advierten de que este pacto supone "un peligro inminente y un grave retroceso" para la comunidad y han anunciado que estarán durante toda la legislatura "muy atentos" a su desarrollo.

Según ha señalado López en una nota, el documento evidencia, a su juicio, que el PP de Moreno "se ha entregado sin resistencia a las políticas de ultraderecha con tal de gobernar". Para la organización sindical, "si en algún momento existió la supuesta vía andaluza de la moderación, este acuerdo la dilapida por completo". "Se ha juntado el hambre con las ganas de comer", ha afirmado la dirigente.

A la espera de un análisis del texto y de las implicaciones concretas que tendrá en la ciudadanía andaluza, CCOO-A ha alertado de que "ya se vislumbran políticas altamente peligrosas que ponen en riesgo los servicios públicos, la igualdad de las personas y la igualdad de los derechos". En este contexto, ha asegurado que los principales riesgos denunciados por el sindicato son "en primer lugar el ataque y desmantelamiento de los servicios públicos".

El acuerdo, según ha señalado la dirigente sindical, plantea una "desregulación" que, en la práctica, "supone eliminar garantías de protección para los trabajadores, la ciudadanía y las propias empresas". En este sentido, ha expresado su preocupación por que el objetivo real sea "limitar la capacidad de despliegue de los servicios públicos y eliminar de un plumazo el empleo público, que ha demostrado ser vital para el conjunto de la ciudadanía".

Asimismo, el sindicato ha advertido de que el turismo "corre el riesgo de ser tratado como un mero instrumento de marketing". "El motor económico de Andalucía queda en manos de quienes solo veranean aquí", ha criticado, al tiempo que ha denunciado que se estarían ignorando "las necesidades reales de los trabajadores del sector". En su opinión, el turismo en Andalucía "da empleo a miles de familias y requiere políticas valientes, no estrategias vacías que lo utilicen como una simple herramienta de marketing público, precarizando a su plantilla".

Por otro lado, CCOO-A ha señalado que la posible "destrucción del diálogo social" y el "avance del autoritarismo" estarían detrás del anuncio de "recortar o eliminar" la financiación pública a sindicatos y patronal. La organización considera que se trata de "una cortina de humo más que de un daño real a la actividad sindical o a su independencia", subrayando que cuenta con autonomía financiera plena.

En la misma línea, ha afirmado que "la extrema derecha busca utilizar esta situación como excusa para destruir el diálogo social y anular la participación democrática de los trabajadores y la ciudadanía en las políticas que les afectan, con el objetivo de desplegar sin obstáculos su autoritarismo ideológico". En este sentido, ha subrayado que el sindicato actuará como "muro de contención".

CCOO-A ha asegurado que estará "muy atenta a la concreción de este acuerdo" y a las decisiones que adopte el nuevo Ejecutivo. "Nos mantendremos sumamente vigilantes ante los ataques que puedan producirse, especialmente aquellos dirigidos hacia las mujeres, los jóvenes y los colectivos más vulnerables", ha señalado, al tiempo que ha concluido que defenderán "los derechos del conjunto de la ciudadanía andaluza y de los servicios públicos".

Por su parte, el secretario de Política Institucional de UGT Andalucía, Rafael Gelo, ha calificado el acuerdo como "una muy mala noticia para todos los andaluces", al considerar que detrás del mismo "hay recortes de derechos y de servicios fundamentales".

En este sentido, ha advertido de que se "pone al borde del precipicio" a la sanidad pública, al entender que se abre "de par en par la puerta a la gestión privada" bajo el argumento de reducir las listas de espera, al tiempo que ha criticado la inclusión de medidas como la "prioridad nacional" para el acceso a determinadas ayudas. "No se puede enfrentar a los trabajadores entre sí para poder recibir ayuda", ha señalado.

Asimismo, se ha preguntado cómo se sostendrá el Estado del bienestar tras las "bajadas masivas de impuestos", cuestionando "de dónde van a salir los recursos necesarios para mejorar las escuelas, los hospitales y el sistema de dependencia". "Así no se sostiene el Estado del bienestar", ha afirmado, añadiendo que "no se puede desmantelar lo que tanto tiempo ha costado construir entre todos".

Por último, ha subrayado que no se puede permitir un "debilitamiento" de los servicios públicos "de esta forma" y ha advertido de que el sindicato estará "muy atento" y se situará "enfrente durante toda la legislatura" si se mantiene esta línea de actuación.