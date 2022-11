CCOO y UGT Granada protestan en los Premios Galatino porque los trabajadores de hostelería "no tienen nada que celebrar"

CCOO y UGT protestan en los Premios Galatino porque los trabajadores de hostelería "no tienen nada que celebrar"

GRANADA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO Granada se han concentrado este martes en el Palacio de Congresos durante la celebración de los premios Galatino al considerar que "con el actual bloqueo por parte de los empresarios" del Convenio de Hostelería "no hay nada que celebrar".

Asimismo, las organizaciones sindicales han anunciado un calendario de movilizaciones en las próximas semanas y han asegurado que "están valorando la convocatoria de una huelga general para el sector", según han trasladado los sindicatos en un comunicado.

Según relatan ambos, la Federación de Hostelería de Granada ha celebrado la edición anual de sus Premios Galatino, un evento en el que el empresariado hostelero granadino premia a empresas, instituciones, organismos y personalidades por su labor o apoyo al sector turístico.

CCOO y UGT han convocado una concentración a las puertas del Palacio de Congresos de la capital para advertir de "la situación de bloqueo del convenio para los más de 24.000 trabajadores del sector".

Ambas organizaciones han considerado que son unos premios en los que "no hay nada que celebrar" porque afirman que "nos encontramos en un contexto de precariedad laboral e incumplimiento generalizado del Convenio en las empresas hosteleras", así como que el empresariado "sigue subiendo los precios de sus servicios, aumentando sus ganancias a costa de nuestros salarios congelados desde 2019". Además, han criticado que la entrega de premios "cuenta con subvención de la Junta de Andalucía por importe de 30.000 euros".

Los sindicatos han lanzado un llamamiento al conjunto de trabajadoras del sector con esta concentración para "poner el acento en nuestra realidad". Concretamente, reivindican "una subida salarial acorde al coste de la vida, una mayor estabilidad, que no se permitan los abusos con las externalizaciones, que se incluya a los Raiders en las tablas salariales del Convenio de Hostelería y el reconocimiento de la categoría profesional y salario a las camareras de pisos".

Ambas organizaciones sindicales han lanzado un mensaje claro en el que han anunciado "movilizaciones en las próximas semanas" y la convocatoria de una huelga general para el sector "si la patronal continúa con sus actuales pretensiones".

Por último, han llamado a los trabajadores a participar en próximas movilizaciones ya que entienden que "no hay nada que celebrar mientras el empresariado no respete el Convenio Colectivo de Hostelería de Granada y no aumente nuestros salarios".