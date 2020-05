CCOO y UGT proponen que la incorporación presencial de docentes a los centros a finales de junio "sea voluntaria"

Así lo han planteado ambos sindicatos en una Mesa Sectorial Extraordinaria, en la que también se ha hablado de estabilización

CCOO y UGT proponen que la incorporación presencial de los docentes a los centros a finales de junio, una cuestión tratada este miércoles en la Mesa Sectorial Extraordinaria de Educación, "sea de manera voluntaria" y "exclusivamente durante el periodo no lectivo". Además, solicitan que "sea para tareas justificadas e impidiendo que haya grupos amplios de docentes".

Así, en relación a la incorporación del profesorado a mediados o finales de junio, CCOO "ha manifestado, en primer lugar, su malestar de que se hable de incorporación del profesorado como si no estuviese teletrabajando, en ocasiones sin horario y sin escatimar en dedicación", toda vez que exige que esta incorporación presencial "lo sea exclusivamente durante el periodo no lectivo, es decir, a partir del 21 de junio, cuando no hay estudiantes en los centros".

Además el sindicado señala en un comunicado remitido a Europa Press que esta incorporación presencial "lo debe ser exclusivamente para tareas justificadas, que no pueden realizarse de modo telemático --toda coordinación es posible por videoconferencia--, impidiendo que haya grupos amplios de docentes ---no caben reuniones de claustro-- y de modo voluntario, que entendemos, debe serlo para retirada y preparación de material escolar".

"Desde CCOO hemos exigido que se nos presente un borrador que contenga de manera clara estos principios porque la salud de las personas y la vida es lo primero. Pareciese que el virus, de pronto, ha desparecido cuando se han producido, a la fecha, cerca de 30.000 fallecimientos en España", destaca el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina.

Afirma que la Consejería les ha informado que "en un plazo de siete o diez días presentará un borrador y que esta incorporación presencial no lo será con alumnado ni para evaluar, que lo será solo de modo voluntario y no para coordinación", cuestiones sobre las que estaremos muy vigilantes", afirma, para añadir que también les ha indicado que serán necesarias realizar de modo presencial las pruebas de acceso a estudios de Enseñanzas de Régimen Especial, especialmente artísticas, que "hemos exigido que lo sean limitadas a estos casos y siguiendo escrupulosamente los criterios de seguridad y salud que se determinan para la EBAU".

RECHAZAN LA MODIFICACIÓN DEL CONCURSILLO

En relación a la estabilización de las plantillas de los centros, Molina explica que CCOO ha manifestado "su preocupación por que con ello se quiera modificar el concursillo del profesorado, cuestión a la que nos oponemos", y ha recordado "los graves problemas que se generaban en los centros por no contar con un control exhaustivo de este tipo de puestos".

Ha recalcado que la estabilización "será posible si se ofertan todas las vacantes existentes en los concursos de traslados del profesorado y se ofertan todas las plazas docentes a los procesos de oposiciones", que para CCOO "tiene que serlo valorándose al máximo la experiencia docente con pruebas no excluyentes, una cuestión que aunque de definición estatal, sólo es posible con un amplio consenso de las comunidades autónomas que en el caso de Andalucía le exigimos".

"La Consejería ha quedado en presentarnos una propuesta definida con mecanismos que eviten que haya centros en los que su plantilla se modifica cada año en un 70%, cuestión que también preocupa a CCOO pero que debe evitarse incentivado al profesorado en la ocupación de este tipo de puestos, en centros de muy difícil desempeño y siempre garantizando que ninguna adjudicación de puesto se haga de modo arbitrario como desgraciadamente sucedía hace años que gracias a las denuncias de CCOO, logramos modificar. Estamos pues a la espera de una propuesta concreta de la Administración sobre esta cuestión", manifiesta Molina. .

Por su parte, en relación con la incorporación presencial del profesorado, desde FeSP UGT Andalucía dice que "han propuesto a la Administración que dicha incorporación a los centros se lleve a cabo siempre que sea de manera voluntaria por parte de los docentes, una vez que termine la actividad lectiva, para aquellos que necesiten acudir al centro para recoger material, realizar alguna tarea para la finalización del curso, evaluar a algunos alumnos dudosos, etcétera, y siempre y cuando dicha incorporación no suponga ni estar toda la jornada completa en el centro, ni simultáneamente todo el claustro".

FeSP UGT Andalucía recuerda, en un comunicado, que ya en su momento reclamó que el 18 de mayo "no se abrieran los centros educativos para la escolarización, puesto que considerábamos que no estaban acondicionados para la apertura", para añadir que "no quieren que se vuelva a repetir lo que ha ocurrido en muchos centros educativos, que han abierto sus puertas sin personal suficiente, sin suministros, ni garantías para la salud del personal educativo".

EXIGEN QUE "SE DEN TODAS LAS GARANTÍAS SANITARIAS NECESARIAS"

Exige a la Consejería de Educación que "se den todas las garantías sanitarias necesarias, que dote a los centros de material para que se den dichas garantías y que dicte unas instrucciones claras para cubrir al personal docente que desee acudir al centro".

Por otro lado, FeSP UGT Andalucía se ha mostrado a favor de la estabilización de las plantillas "a través de ofertas de empleo masivas y de sacar todas las vacantes posibles al concurso general de traslado". Sin embargo, "nos hemos manifestado en contra de vincular la estabilidad al concursillo y no estamos dispuestos a modificar ningún aspecto del mismo".

"También nos oponemos rotundamente a vincular la estabilidad a los puestos específicos existentes, puesto que, en estos, solicitando la continuidad, existe la posibilidad, tanto para funcionarios como para interinos, de continuar en los mismos centros", señala el sindicato.

Por último, asegura que han propuesto a Educación "la incentivación del profesorado que está en puestos específicos de centros en zonas más desfavorecidas, puesto que los funcionarios son premiados con puntuación en el Concurso General de Traslado, pero no así los interinos, y al incentivarlos económicamente se premiaría a ambos". Además, desde UGT "hemos solicitado para estos centros más profesorado y más recursos para poder desarrollar metodologías alternativas y adaptadas al contexto", concluye.