CCOO y UGT reprochan a la Junta sacar una Orden para "hacer lo que ya debería estar haciendo" en gestión de dependencia

La Junta de Andalucía anunciaba este pasado martes la aprobación de una Orden en la que se regula la tramitación preferente en el acceso al reconocimiento de la dependencia en determinados colectivos.

Ante este anuncio, la secretaria de Políticas Sociales de CCOO Andalucía, Inmaculada Sánchez, ha reiterando que "a la Junta de Andalucía hay que recordarle que el decreto de simplificación administrativa lleva ya un año y medio, y recoge en su artículo 155 el carácter preferente".

Sánchez ha criticado que "sacar una orden para hacer lo que ya deberían estar haciendo pone en duda la capacidad de la Junta para gestionar la dependencia", y ha recordado que "Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma con mayor lista de espera, con 570 días frente al máximo de 180 que establece la ley".

Desde CCOO Andalucía han solicitado "los datos reales de las personas que tienen solicitada revisión de grado o de PIA, incluida la subida de las intensidades de ayuda a domicilio, porque mucho nos tememos que se están priorizando las solicitudes iniciales y se dejan atrás todas las revisiones, para agilizar las listas de espera mientras se siguen maquillando las cifras reales de dependencia".

Así, desde el sindicato han sostenido que "las solicitudes de revisión representan entre un 20 y un 30 por ciento del total de las registradas", y han concluido asegurando que en las cifras que da la Consejería "pensamos que ni son todos los que están, ni están todos los que son".

Por su parte, la responsable de Políticas Sociales de UGT-A, Maribel Román, ha asegurado que "esa medida acertada se produce en un contexto de una situación de alarma".

"La situación de nuestro modelo de dependencia es muy grave, crítica, requiere un plan de choque que refuerce las plantillas, que mejore los sistemas informáticos con los que se trabajan, que permita realmente dar respuesta a la situación de larga en listas de espera", ha proseguido.

Asimismo, Román ha declarado que desde el sindicato "temen" que este Orden "no comunicada previamente a los agentes sociales y económicos" viene a ser "un parche para atajar una situación que realmente necesita una revisión y una apuesta importante por parte de nuestro sistema para atender situaciones esenciales".