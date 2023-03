CCOO urge un "impulso decidido" del Estatuto para afrontar los problemas de Andalucía: "No basta envolverse en símbolos"

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha defendido este martes 28 de febrero la necesidad de profundizar en el autogobierno y en el desarrollo de las competencias sobre la base del espíritu del 4 de diciembre para "buscar soluciones a los problemas" de la comunidad porque "no basta con envolverse en los símbolos" del autogobierno.

En un comunicado, López ha asegurado que "aquella autonomía que tanto costó conquistar tiene hoy que verse reforzada" porque "el pueblo andaluz salió a la calle no para pedir independencia, sino para pedir libertad, igualdad y derechos", de forma que este 28F "hay que seguir peleando para dar respuesta a los problemas de fondo de nuestra tierra, como el paro, la precariedad, los bajos salarios, la vivienda, la falta de expectativas para la gente joven y el deterioro de los servicios públicos".

En su opinión, el Gobierno andaluz "no puede recurrir a la autonomía como si fuera un adorno que se saca y se pone encima en las fechas conmemorativas", sino que "tiene que ejercer todas las competencias, desde el empleo a la económica, pasando por la autonomía fiscal hasta las sociales y de participación".

En este sentido, López ha reclamado "dar un impulso al Estatuto de Autonomía porque en él se contienen las herramientas para dar respuesta a las necesidades de la gente trabajadora y a los problemas de fondo de Andalucía", por lo que ha defendido que "el Gobierno andaluz no puede seguir con su política errónea de debilitar lo público, de debilitar la sanidad, la educación y los servicios sociales".

"Andalucía necesita un impulso para acabar de una vez por toda con los problemas de fondo: el paro, los bajos salarios y la temporalidad. Para eso, necesitamos industria y desarrollar todas las capacidades que tiene nuestra tierra, una agricultura y construcción moderna y un turismo respetuoso con las personas y el entorno", ha añadido la líder de CCOO, que ha pedido "acabar con la desigualdad con más servicios públicos, con más educación pública, con más sanidad pública, con servicios a la dependencia y más servicios sociales, con

vivienda accesible para la gente joven y las familias trabajadoras". "Así es cómo se construye y se cohesiona Andalucía de una punta a otra", ha insistido.

En su opinión, "el Gobierno de Moreno no puede recurrir a la autonomía como si fuera un adorno que se saca

y se pone encima en las fechas conmemorativas, no basta con envolverse en los símbolos y reconocer ahora el error que cometió su partido al pedir el 'no' en el referéndum de Autonomía". "De nada servirá si no ejerce las competencias para resolver los problemas de Andalucía para que la igualdad se abra paso", ha criticado la líder sindical.

López ha destacado que Andalucía "ha avanzado gracias a la conquista de la Autonomía", en la que "el movimiento obrero organizado tuvo un papel crucial", pero el paro "sigue lastrando el pleno desarrollo de nuestra tierra y hay muchas personas, la mayoría, pelea todos los días por llegar a final de mes y sacar a sus familias adelante". A su juicio, "hay una Andalucía a la que le cuesta trabajo pagar la hipoteca o el alquiler, que sufre salarios bajos y subida de precios, que ve cómo la sanidad pública se deteriora, cómo la educación pública va debilitándose y las oportunidades de prosperidad y futuro se van desvaneciendo por políticas que van en contra del interés general".

"Por esa Andalucía, la de la gente trabajadora, que es precisamente la que representa CCOO y por la que por la que peleamos y trabajamos a diario, reivindicamos una Andalucía de la igualdad de oportunidades y derechos, que ofrezca un futuro a nuestra juventud, respeto y protección a las personas mayores y progreso y oportunidades para todas y todos, no solo para unas élites minoritarias que es para las que parece que gobierna el Ejecutivo presidido por Moreno", ha concluido López.