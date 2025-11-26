CCOO-A valora el acuerdo firmado con la Junta que beneficiará a más de 65.000 trabajadores del sector público andaluz

Concentración de delegados de CCOO ante la sede de Unespa en Madrid, a 6 de noviembre de 2025. - CCOO

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha valorado la ratificación en Consejo de Gobierno del acuerdo firmado con el Gobierno andaluz que había sido validado en la Mesa General de Negociación. Un acuerdo "histórico" que beneficiará a más de 65.000 de los trabajadores del sector público andaluz, según ha resaltado el sindicato.

En este sentido, CCOO ha indicado en una nota que el proyecto de Ley de Presupuestos no contenía las modificaciones para incluir las partidas presupuestarias que hicieran efectivo en 2026 los primeros compromisos del acuerdo, "por lo que estaremos vigilantes a su inclusión en el presupuesto definitivo que se apruebe para garantizar el cumplimiento y desarrollo de los distintos puntos recogidos".

En este sentido el sindicato ha señalado que ha conseguido firmar un "acuerdo histórico" con el Gobierno andaluz que ha sido ratificado en la Mesa General de Negociación por CCOO, UGT y CSIF el pasado 7 noviembre y que va a beneficiar a más de 65.000 trabajadores del sector público andaluz.

Este acuerdo ha sido ratificado en Consejo de Gobierno, algo que CCOO ha puesto en valor. Además, ha actualizado las retribuciones para el personal funcionario y laboral de administración general, funcionarios de justicia y trabajadores de los entes instrumentales, ha indicado.

"Se trata de un acuerdo a cinco años, por lo que la mejora será progresiva año a año, pero las actualizaciones y cambios se deben notar en las nóminas a partir de 2026".

Asimismo, el acuerdo ha incluido la evaluación del desempeño y la carrera profesional mediante la implantación bajo los principios de objetividad, participación, transparencia y mejora continua, para que sea "medible y beneficioso" para cada empleado.