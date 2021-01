CCOO valora la ampliación del trabajo no presencial para el personal de la Junta de Andalucía

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha valorado este miércoles la ampliación del trabajo no presencial para el personal de la Junta de Andalucía, tres meses después de la firma del primer pacto, regulando un poco más esta posibilidad con motivo de la Covid-19.

Según reseña CCOO en una nota de prensa, tras su desacuerdo con el anterior pacto "por su ya demostrada ineficiencia y el agraviamiento de la situación sanitaria", este martes ellos y el resto de sindicatos con representación en la Mesa General de negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Junta de Andalucía, ha acordado ampliar el porcentaje de trabajo no presencial del personal y delimitar a partir de qué momento puede ser aplicado.

El acuerdo, "aun siendo todavía insuficiente, mejorable y ampliable a otros colectivos de personal", a criterio de CCOO, establece para el personal con posibilidad de realizar teletrabajo reconocido en el anterior acuerdo que "cuando se encuentre declarado por las autoridades sanitarias el nivel de alerta 4, la prestación de servicios de los empleados públicos de la Junta de Andalucía se desarrollará de modo no presencial, en un porcentaje 60/40 por turnos semanales rotativos, de forma que una semana serán tres días no consecutivos en esta modalidad y la siguiente semana dos días no consecutivos en esta modalidad, procurando que se realice en grupos estables o burbuja", según transmite el sindicato.

"Dicho porcentaje se ampliará hasta el cien por cien en los casos de nivel de alerta 4 y grado 2, sin perjuicio todo ello de la garantía de la prestación efectiva de los servicios esenciales prevista en el punto 3 y las excepciones que el Pacto de teletrabajo lleva en los sectores de sanidad, educación y justicia".

Por tanto, para el personal que venía realizándolo, se hará efectivo a partir de este jueves 28 de enero y para las nuevas solicitudes se realizará a partir del lunes 1 de febrero.

Según CCOO, "aunque todavía es insuficiente en cuanto al porcentaje asignado dada la situación sanitaria actual, es un pacto que mejora sustancialmente el anteriormente firmado, nos da la razón en nuestros planteamientos y limita en parte la subjetividad de la administración a la hora de su aplicación".

En este sentido, el sindicato indica que seguirá luchando por su estricto cumplimiento, su mejora y adecuación real a las circunstancias sanitarias de cada momento. Por otro lado, vuelve a solicitar en mesa "la negociación un verdadero desarrollo del teletrabajo en la administración conforme a las disposiciones aprobadas a nivel nacional, pero la Junta, nuevamente, da largas".