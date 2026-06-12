CCOO ve "inaceptable" el plan vacacional de hospitales y centros de salud de la Costa de Granada

Archivo - Concentración ante el Hospital Santa Ana de Motril (Granada). Archivo. - CCOO/UGT - Archivo

GRANADA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha tachado de "inaceptable" el plan vacacional de hospitales y centros de salud de la costa granadina, cuya población se ve triplicada en verano.

El sindicato critica que en el Área Sanitaria Sur de Granada los centros de salud y consultorios cierran su actividad asistencial por la tarde desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre en toda la zona, excepto los centros de Calahonda, Torrenueva y La Herradura que adelantan la apertura por la tarde al 1 de septiembre.

Por otro lado, el Hospital Santa Ana de Motril "también va a sufrir cierre de plantas y quirófanos a pesar del aumento poblacional".

Concretamente, según los datos que maneja el sindicato, cierran dos quirófanos de siete y la planta de Traumatología (15 camas) también cierra, de manera que "los pacientes de esta especialidad van a tener que estar ingresados en la unidad de Cirugía donde además compartirán espacio con pacientes de la especialidad de Medicina Interna, que suelen tener que estar ingresados fuera de su unidad al estar llena".

En este punto, CCOO advierte de que los pacientes habitualmente están separados por especialidades en los centros hospitalarios para el control y prevención de infecciones.

Cada área cuenta con equipos médicos y de enfermería entrenados específicamente en patologías similares. Por lo que para el sindicato supone un "riesgo" mezclar pacientes con patologías que se conocen como 'sucias' con las llamadas patologías 'limpias' y reclama que esta situación no se produzca y "que se contrate personal suficiente para llevar a cabo una actividad asistencial adecuada al aumento de población que se produce en el periodo estival".