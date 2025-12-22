Integrantes del equipo y del grupo de investigación Gidepso. - UCO

El CD Montalbeño controlará sus entrenamientos con tecnología GPS en colaboración con la Universidad de Córdoba (UCO) y, para ello, el equipo de fútbol cordobés líder de primera andaluza y el Grupo de Investigación Gidepso llevarán a cabo un registro para ayudar a gestionar las cargas y avanzar en el conocimiento del fútbol amateur.

En concreto y según ha informado la UCO en una nota, gracias a este acuerdo el equipo amateur del Montalbeño, presidido por Rafa Marín, podrá recopilar datos objetivos obtenidos con la mencionada tecnología GPS, que es utilizada en categorías superiores. Los informes generados ayudarán a controlar las cargas de entrenamiento para mejorar el rendimiento, prevenir lesiones y conocer los detalles de su planificación.

El profesor de matemáticas Juan José León y también David Barea, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y líder del cuerpo técnico del equipo, harán posible esta colaboración entre la Universidad y el mundo de deporte, que busca transferir a la sociedad los conocimientos generados en la investigación.

El mencionado grupo de investigación Gidepso (Deporte y Educación Física para el Desarrollo Personal y Social), se encuentra consolidando líneas de investigación relacionadas al deporte para fortalecer en mayor medida las Ciencias de la Actividad Física y Deporte en la Universidad de Córdoba, cuyos estudios comenzarán en el curso 28/29.

De este grupo forman parte profesorado y personal investigador de la Educación Física que han estado ligados al mundo de fútbol amateur y profesional, desde primera división al fútbol amateur y formativo, como Javier Raya y Álvaro Morente (ambos ex del Córdoba CF), así como su investigador principal, Juan de Dios Benítez (ex del Lucena y actualmente seleccionador del equipo de fútbol universitario de la UCO).