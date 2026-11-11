La CEA ve "irrelevante" la incidencia de la huelga en Andalucía: El consumo eléctrico cae un 0,9%

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha insistido este miércoles al mediodía en que la incidencia de la huelga está siendo "irrelevante" y para ello ha dado un dato: el consumo eléctrico ha caído un 0,9% respecto al martes pasado y de un 6,5% respecto al mismo día de hace una semana.

"Tras continuar muy pendientes de la evaluación y mantener un contacto permanente con empresas y sectores, desde CEA afirmamos que el seguimiento de la huelga está siendo residual e irrelevante, y que la actividad empresarial se está desarrollando con una normalidad prácticamente total, a pesar de las acciones puntuales de presión ejercidas por algunos piquetes coercitivos", ha afirmado Manuel Carlos Alba, director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de la Confederación.

Como prueba de la "fotografía real" del seguimiento, los empresarios han apuntado al descenso de apenas un 0,9 % respecto al pasado martes y de un 6,5% respecto al miércoles de la semana pasada. Nuevamente, la patronal ha reconocido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los servicios mínimos y la seguridad ante las "acciones puntuales de piquetes coactivos" en los accesos a centros de trabajo y en algunas vías de entrada a las ciudades.