La CEA ve "irrelevante" la incidencia de la huelga en Andalucía: El consumo eléctrico cae un 0,9%

Imágenes del transporte público durante la huelga general. A 11 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España).
Imágenes del transporte público durante la huelga general. A 11 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press
Europa Press Andalucía
Actualizado: miércoles, 11 noviembre 2026 14:26
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SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha insistido este miércoles al mediodía en que la incidencia de la huelga está siendo "irrelevante" y para ello ha dado un dato: el consumo eléctrico ha caído un 0,9% respecto al martes pasado y de un 6,5% respecto al mismo día de hace una semana.

"Tras continuar muy pendientes de la evaluación y mantener un contacto permanente con empresas y sectores, desde CEA afirmamos que el seguimiento de la huelga está siendo residual e irrelevante, y que la actividad empresarial se está desarrollando con una normalidad prácticamente total, a pesar de las acciones puntuales de presión ejercidas por algunos piquetes coercitivos", ha afirmado Manuel Carlos Alba, director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de la Confederación.

Como prueba de la "fotografía real" del seguimiento, los empresarios han apuntado al descenso de apenas un 0,9 % respecto al pasado martes y de un 6,5% respecto al miércoles de la semana pasada. Nuevamente, la patronal ha reconocido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar los servicios mínimos y la seguridad ante las "acciones puntuales de piquetes coactivos" en los accesos a centros de trabajo y en algunas vías de entrada a las ciudades.

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