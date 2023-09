CEA dice que el mercado laboral "responde a premisas habituales" en agosto y apunta "a cierta desaceleración económica"

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Manuel Carlos Alba, ha señalado, tras conocerse este lunes que el paro en Andalucía subió en agosto en 2.882 personas hasta los 696.255 desempleados, que el comportamiento del mercado de trabajo "responde a premisas habituales" en este mes y que "no se puede ocultar que se vislumbra una cierta desaceleración económica que se hará más patente tras el verano".

En un audio remitido a los medios ha señalado así que el comportamiento del mercado de trabajo, según los datos del mes pasado, "responde a las premisas habituales que caracterizan la finalización del ciclo alto del periodo estival en el mes de agosto", toda vez que ha añadido que los distintos sectores productivos "adaptan sus necesidades de contratación a la circunstancia y la intensidad de la actividad en este mes" y que en materia de contratación "sigue palpándose una menor intensidad en la contratación indefinida respecto a los meses anteriores, incluso respecto al mismo mes del año pasado; en términos comparativos hay un 20% menos de contrato".

Y la contratación fija discontinua, no obstante, "tiene un peso importante en el volumen total de contrataciones, aunque este dato nos esté dando una realidad estadística del empleo que difiere con la propia realidad del mercado de trabajo, al no reflejar una correspondencia entre estabilidad en el empleo y jornada laboral contratada, al tratarse de una ocupación estable no permanente", ha manifestado Alba.

Asimismo, ha indicado que como lectura intrínseca de estos datos "podemos concluir en dos reflexiones". Así, ha apuntado a que "es obligado destacar una vez más el esfuerzo empresarial del sector privado en crear empleo, aun cuando las circunstancias y las expectativas no son muy halagüeñas por las incertidumbres políticas y económicas en las que seguimos instalados".

Y ha agregado una segunda reflexión, que es que "no se puede ocultar que se vislumbra una cierta desaceleración económica que se hará más patente tras el verano tanto por factores propios como por circunstancias internacionales de diversa índole que afectan negativamente a las decisiones de inversión, a los costes empresariales y, precisamente, por la falta de medidas focalizadas en el valor de la actividad empresarial como ya está ocurriendo en algunos sectores como la industria".

Por tanto, "urge cerrar cuanto antes y despejar aquellas incógnitas que afectan a la estabilidad económica y a la seguridad jurídica que son factores esenciales para fortalecer el empleo y la economía", ha finalizado el director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de la CEA.