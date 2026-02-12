La CEA proclama este jueves a Javier González de Lara como presidente en su Asamblea Electoral tras doce años de mandato

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, interviene para atender a medios. A 26 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España).
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, interviene para atender a medios. A 26 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 12 febrero 2026 7:40
Seguir en

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) celebra este jueves, 12 de febrero, a las 13,30 horas su Asamblea Electoral en la que se llevará a cabo la toma de posesión de Javier González de Lara como presidente de la CEA, tras haber quedado proclamado como candidatura única de cara a esta asamblea y conforme a lo establecido en los estatutos de la entidad.

Según había informado la Confederación en una nota de prensa, Javier González de Lara optaría así a un nuevo mandato al frente de la organización tras doce años de mandato, con el respaldo de 253 avales de un total de 318 electores, lo que supone un 80%, coincidiendo con la voluntad expresada por los órganos de gobierno, que ya aprobaron en el Comité Ejecutivo y en la Junta Directiva, su apoyo por unanimidad.

De esta manera, la candidatura quedaría completada con González de Lara en la presidencia, y en la vicepresidencia los miembros de la Confederación de Empresas de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas; de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal), José Cano; de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios y de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz.

Así, el proyecto para su nuevo mandato "refuerza el papel de CEA como una organización abierta y participativa, comprometida con ofrecer un servicio útil y eficiente a las empresas". Además, sitúa en el centro "la aportación de soluciones reales", mediante la defensa y promoción de los intereses y necesidades del tejido empresarial andaluz, con el objetivo de impulsar un marco legal estable y favorable a la inversión y al empleo. Todo ello, según ha señalado la CEA, con la finalidad de contribuir a que Andalucía sea una comunidad "más competitiva, más productiva y con mayor capacidad de generar riqueza y bienestar a la población".

Cabe recordar que González de Lara es presidente de CEA desde enero de 2014, tras sendas reelecciones en 2018 y 2022 y ostenta además los cargos de vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y coordinador de Acción Territorial. También es presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM); de la Fundación CEM, Cultura, Economía y Medio Ambiente, y de la Sociedad de Garantía Recíproca Garántia, en apoyo a la financiación de pymes y autónomos en Andalucía. Asimismo, es vicepresidente del Consejo de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) de la Zona Sur, y miembro de los Consejos de Administración de varias compañías andaluzas y nacionales.

Es Medalla de Andalucía de la Economía y la Empresa 2025, reconociendo su virtud para defender los intereses empresariales en la región y trabajar en la búsqueda del acuerdo, así como su experiencia en el ámbito organizativo empresarial y su apuesta por el Diálogo Social.

González de Lara es también Medalla de Oro del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales; Medalla de Honor del Colegio de Abogados de Málaga y Embajador de la Marca Ejército Español, así como Académico de número de la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente de Andalucía.

Además, CEA es "la organización empresarial de referencia en Andalucía", ya que representa a más de 200.000 empresas y autónomos en la comunidad, siendo "la voz de la empresa en Andalucía" para trasladar las necesidades y propuestas del tejido empresarial andaluz en la búsqueda del aumento de la competitividad, desarrollo y progreso de Andalucía.

Contador

Contenido patrocinado