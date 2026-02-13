CECE Andalucía afirma que la reelección de González de Lara "refuerza el papel estratégico" de la educación empresarial

El presidente de la CEA, Javier González de Lara. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La patronal de la enseñanza privada y concertada, CECE Andalucía, ha participado en la Asamblea General de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), celebrada en Sevilla, en la que Javier González de Lara ha sido reelegido por unanimidad como presidente, y tras la que ha afirmado que dicha reelección "refuerza el papel estratégico" de la educación empresarial andaluza.

A este respecto, el presidente de CECE Andalucía, Rafael Caamaño, ha señalado que "la reelección de Javier González de Lara aporta estabilidad y visión estratégica al empresariado andaluz y refuerza el papel que la educación debe desempeñar en el desarrollo económico de nuestra comunidad", según ha señalado la entidad en una nota de prensa.

CECE Andalucía, representados por su Presidente, Rafael Caamaño y la Secretaria General, Carmen Mora, ha querido trasladar una felicitación expresa y su reconocimiento al liderazgo ejercido por González de Lara al frente de la organización empresarial andaluza, subrayando su capacidad de diálogo, su visión integradora y su firme compromiso con el fortalecimiento del tejido productivo de la comunidad.

Por su parte, la patronal forma parte activa de la estructura de la CEA, con presencia en su Junta Directiva y participación en distintos órganos de representación institucional.

En este marco, representa a la Confederación en espacios clave como el Consejo Escolar de Andalucía, el Consejo Andaluz de la Formación Profesional, el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y el Consejo Económico y Social de Andalucía, además de colaborar estrechamente con los equipos técnicos de la Confederación en todos los asuntos relacionados con la educación.

"La CEA siempre ha situado la educación entre sus prioridades estratégicas, entendiendo que es un pilar esencial para el desarrollo de la sociedad", ha afirmado Caamaño.

Adenñas, el presidente de CECE Andalucía ha querido destacar especialmente el papel de la Formación Profesional como elemento clave para la empleabilidad y la conexión entre educación y empresa.

"La FP es una herramienta decisiva para responder a las necesidades reales del mercado laboral andaluz. La colaboración entre centros educativos y empresas debe seguir fortaleciéndose para garantizar una formación adaptada a los nuevos perfiles profesionales y a los retos de la digitalización y la sostenibilidad", ha señalado.

Asimismo, Caamaño ha reivindicado la defensa de la libertad de enseñanza, afirmando que "proteger la libertad de elección de centro por parte de las familias es apostar por un sistema educativo plural, de calidad y orientado a la excelencia. La diversidad educativa es también una fortaleza para el desarrollo económico".

"CECE Andalucía reafirma así su compromiso de continuar trabajando en el seno de la CEA para que el sector educativo mantenga una presencia activa y estratégica en los debates que marcarán el futuro de Andalucía", ha concluido.