CECO acoge la presentación de Sideco, Sistema de Encuestas Inteligente de Córdoba

Antonio Díaz y Blanca Torrent, en la presentación de Sideco. - CECO

CÓRDOBA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha acogido este miércoles en su sede la presentación de Sideco, Sistema de Encuestas Inteligente de Córdoba, que "ofrece información de forma continua y estructurada sobre las necesidades, expectativas y prioridades de las empresas cordobesas".

Según ha informado la patronal cordobesa en una nota, "en un contexto en el que los datos se han convertido en un recurso esencial para la toma de decisiones, CECO se encuentra en una posición estratégica para liderar el proceso de recogida de información directa, gracias al contacto constante con el tejido empresarial cordobés".

Este conocimiento "permite orientar mejor, tanto los servicios de apoyo a las empresas, como las políticas públicas". De este modo, se presenta Sideco, "un sistema de encuestas inteligente integrado en la aplicación móvil CECOnet, que permite captar información de forma continua y estructurada sobre las necesidades, expectativas y prioridades de las empresas cordobesas".

Se trata de "una herramienta digital de diagnóstico empresarial dinámico y a tiempo real, de recogida y análisis de información empresarial, que permite conocer la situación real y evolutiva del tejido productivo de Córdoba, con resultados que podrán ser compartidos con el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), financiador del proyecto.

Entre los objetivos específicos del proyecto se encuentran "integrar un módulo de encuestas en CECOnet con lógicas de participación segmentada", también "diseñar encuestas temáticas vivas, actualizadas y mantenidas en el tiempo; generar informes periódicos para la toma de decisiones, y fomentar la participación activa de las empresas en la definición de prioridades". El sistema se ha diseñado con potencial de evolución hacia herramientas de IA.

El acto de presentación ha contado con la participación de 20 empresas, que se han conectado vía telemática y realizando encuestas en directo para la representación de datos. En la presentación de Sideco han estado el presidente de CECO, Antonio Díaz; la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent; el secretario general de CECO, José Manuel Rodríguez Carretero, y la gerente del Imdeec, María Luisa Gómez.