CECO reivindica en un IES de Córdoba el papel de la empresa como motor de progreso y oportunidades para los jóvenes

Manuel Reina interviene en el IES La Fuensanta, observado por Carmen García y Diego Copé. - CECO

CÓRDOBA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración del Día de la Empresa en Andalucía, que tiene lugar mañana miércoles 28 de octubre, el IES La Fuensanta ha acogido un encuentro, en el que han participado el vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Manuel Reina; el delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, y la directora del IES, Carmen García, para resaltar la iniciativa empresarial, el emprendimiento y la conexión entre formación y empresa.

Según ha informado CECO en una nota, esta iniciativa ha servido para "acercar la realidad empresarial al ámbito educativo y transmitir a los jóvenes la importancia que tienen las empresas en la generación de empleo, riqueza, innovación y bienestar social". En la misma, han contado su experiencia emprendedora Asymetre y Rocío Reina.

Durante el encuentro, Manuel Reina ha destacado que "las empresas no son únicamente organizaciones que generan actividad económica. Son, sobre todo, proyectos impulsados por personas que asumen riesgos, crean oportunidades y contribuyen cada día al progreso de nuestra sociedad".

El vicepresidente de CECO ha subrayado la necesidad de "fomentar entre los estudiantes valores como el esfuerzo, la responsabilidad, la creatividad, la iniciativa y la capacidad de superación, incluso frente al fracaso, cualidades fundamentales, tanto para desarrollar una trayectoria profesional, como para emprender un proyecto empresarial".

Uno de los principales mensajes de la jornada ha sido "la importancia de reforzar los vínculos entre el sistema educativo y el tejido empresarial". En este sentido, Reina ha señalado que "Córdoba necesita jóvenes preparados para afrontar los desafíos de una economía en permanente transformación, marcada por la digitalización, la inteligencia artificial, la internacionalización y la aparición de nuevas profesiones".

Por su parte, Diego Copé ha recalcado la importancia de este tipo de jornadas, "para posicionar la idea de la empresa y del emprendimiento entre los jóvenes como una opción de futuro profesional a considerar". Igualmente ha valorado muy positivamente "la sinergia existente entre FP y empresa en la formación práctica y profesional d ellos estudiantes, que desde el primer momento de su aprendizaje tiene un contacto real con el mundo empresarial"

Finalmente y por su lado, Manuel Reina ha querido reconocer expresamente la labor de los empresarios cordobeses, especialmente de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, que "constituyen una parte esencial del tejido productivo de nuestra provincia. Detrás de cada empresa hay una historia de esfuerzo, compromiso e ilusión. Debemos sentirnos orgullosos de nuestros empresarios, porque sin empresas no hay empleo, y sin empleo no puede existir una sociedad con verdaderas oportunidades de futuro".

La jornada ha puesto de manifiesto la importancia de seguir impulsando "iniciativas que permitan acercar el mundo empresarial a los centros educativos y despertar vocaciones emprendedoras". Desde CECO se considera fundamental continuar fortaleciendo esta colaboración para "construir una provincia más competitiva, innovadora y capaz de generar oportunidades para las nuevas generaciones".