El CEIP Juan Pablo I de Valderrubio (Granada), ganador del 'Skills Upload Jr Challenge'

Evento final de la segunda edición del Skills Upload Jr Challenge - FUNDACIÓN VODAFONE

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Juan Pablo I de Valderrubio, en el área metropolitana de Granada, ha resultado ganador en la final de la segunda edición del 'Skills Upload Jr. Challenge', el SuperReto en Europa, un concurso europeo que invitó a alumnos de 11 a 16 años a, guiados por un docente, "reflexionar sobre sus hábitos tecnológicos y proponer soluciones que promuevan entornos digitales más saludables y respetuosos".

Se trata de un concurso europeo organizado por la Fundación Vodafone que celebraba su final el viernes pasado. Bajo el reto de "promover el bienestar digital a través de un uso consciente y responsable de la tecnología", se animaba a los estudiantes a sumergirse en los desafíos del bienestar digital y a explorar cómo la tecnología puede contribuir a fortalecer nuestras conexiones humanas, promoviendo entornos virtuales más seguros y empáticos.

El CEIP Juan Pablo I presentó 'Guardián de las emociones'. En este proyecto presentaron una cámara que a través de la inteligencia artificial es capaz de reconocer emociones y, en función de lo que reconozca, "enviar alertas a familiares sobre ello para poder controlar cómo afectan los entornos digitales", según han informado los organizadores del reto en una nota de prensa este lunes.

"Para nosotros, es muy enriquecedor poder conocer los proyectos finalistas del 'Skills Upload Jr. Challenge", ha comentado la directora general de Fundación Vodafone en España, Gloria Placer. "Nos inspira ver cómo los jóvenes aplican la tecnología para solucionar problemas reales de nuestra sociedad y de su propio bienestar digital", ha añadido.

Además, se entregaron dos menciones especiales: una mención al proyecto más colaborador para el CEIP Montecorona en Sabiñánigo, en Huesca, en Aragón, por su proyecto 'Uso saludable de la tecnología en Educación Especial'; y una mención al proyecto más innovador para el Colegio La Asunción en Cáceres, en Extremadura, por su proyecto 'WhatShut'.