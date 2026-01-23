El célebre egiptólogo Zahí Hawas ofrece charla el día 7 en el ciclo de conferencias paralelo a la exposición de Córdoba

La exposición 'El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto', en Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El célebre egiptólogo Zahí Hawas ofrecerá una charla el día 7 de febrero en el marco del ciclo de conferencias que complementa la exposición 'El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto'. El profesor Hawas (Egipto, 1947) es uno de los más reconocidos profesionales del mundo en su ámbito, con una trayectoria profesional muy dilatada, tanto en el campo de la investigación como en la gestión institucional de todo lo relacionado con los tesoros del antiguo Egipto.

Según ha informado el Ayuntamiento, su conferencia tendrá lugar a las 19,00 horas en el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO), en la avenida de Medina Azahara. La entrada es libre hasta completar aforo. Zahí Hawas ha ocupado puestos especialmente relevantes, como director general de los monumentos de Guiza, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades del Gobierno Egipcio o ministro de Antigüedades.

Su incesante trabajo de investigación y divulgación le ha llevado a participar en numerosos documentales televisivos de canales como National Geographic, Canal Historia o Discovery Channel. En la actualidad desarrolla una amplia labor como conferenciante que le hace recorrer los auditorios y universidades más prestigiosas del mundo, ofreciendo todo el conocimiento que atesora después de una vida dedicada a estudiar la cultura del antiguo Egipto.

El programa de conferencias que se desarrolla de manera paralela a la exposición 'El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el Antiguo Egipto' arrancó el día 11 de diciembre y cuenta con la participación de 12 expertos en la materia que aportan su visión de las múltiples dimensiones que tiene el tema. Todas las charlas, excepto la de Zahí Hawas, se desarrollan en el salón de actos de Vimcorsa, a las 19,00 horas, y la entrada es libre hasta completar aforo.

El programa contempla aún las conferencias de Alejandro Jiménez (29 de enero), Christian Loeben (5 de febrero), Daniela Picchi (19 de febrero), Esther Pons (26 de febrero), Maite Mascort (5 de marzo), Salima Ikram (19 de marzo).

La exposición puede visitarse hasta el 5 de abril en sus sedes: la Sala Vimcorsa, núcleo de la muestra y donde se exhiben las casi 200 piezas originales venidas de distintos museos y colecciones privadas de todo el mundo, y la Sala Orive, donde se puede disfrutar del vídeo inmersivo que sirve como complemento a la muestra de Vimcorsa.