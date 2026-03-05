Un centenar de profesionales abordan la innovación en comunicación, relaciones públicas y protocolo en Córdoba

Autoridades en la inauguración del V Encuentro Profesional en el Sur, organizado por la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba. - ACRP

CÓRDOBA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El V Encuentro Profesional en el Sur, organizado por la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba (ACRP), reúne este jueves y viernes en la capital cordobesa a destacados profesionales del ámbito de la comunicación, el protocolo, las relaciones públicas y la organización de eventos en una cita ya consolidada como referente en el sur de España. Así, el Palacio de Congresos acoge a un centenar de profesionales llegados desde toda España para reflexionar sobre cómo la innovación está transformando la gestión de la comunicación y el protocolo en empresas e instituciones.

Tal y como ha indicado la organización del evento en una nota, el encuentro ha sido inaugurado por la presidenta de la ACRP, Virginia Navarro; la presidenta del Imdeec y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, y la vicepresidenta cuarta de la Diputación y delegada de Hacienda, Ana Rosa Ruz.

En la inauguración, Navarro ha destacado que esta quinta edición supone "la consolidación definitiva de un foro que nació en 2018 con vocación de crecimiento y que es cita obligada en el calendario profesional de la comunicación y el protocolo". La presidenta ha destacado, además, el "elevado nivel tanto de los ponentes como de los asistentes" y ha agradecido "el apoyo firme de las empresas colaboradoras y las administraciones públicas de Córdoba".

Por su parte, Torrent ha destacado "la importancia de este encuentro en el fomento de la marca Córdoba y la oportunidad que supone para los asistentes aprender de grandes ponentes para mejorar su comunicación e incorporar herramientas de innovación".

El programa incluye una docena de conferencias, ponencias y exposición de casos de éxito en las que se abordarán cuestiones como la irrupción de la IA en los medios de comunicación, la comunicación económica en contextos de incertidumbre, el diseño y la infografía como claves de la comunicación clara, el papel del protocolo en la construcción de la marca de un país, la organización de grandes eventos culturales y deportivos o el relato político como herramienta de innovación y liderazgo.

El CEO de Ogilvy en España, Jordi Urbea, ha sido el encargado de abrir el Encuentro. En su intervención, ha señalado que "la inteligencia artificial ha llegado para hacernos mejores, facilitando el uso de todas las herramientas, pero solo sobresaldrán y lograrán diferenciarse aquellos que mantengan la creatividad".

"La IA replica ideas antiguas que nos pueden inspirar, pero solo nuestro cerebro y corazón pueden crear realmente" ha señalado Urbea para quien "la inteligencia artificial no va a sustituir a alguien en el trabajo, lo sustituirán aquellos que se adapten mejor", ha afirmado.

Tras esta conferencia han comenzado dos jornadas intensas de análisis y debate en torno a los retos actuales del sector con destacados expertos procedentes del ámbito empresarial, institucional, académico y creativo. Todas ellas serán realizadas por profesionales de reconocido prestigio como Quique Reyero, CEO de Reframe y director del proyecto On BCN; Alfredo Arahuetes, catedrático de Gobernanza Económica Global; Rafael Höhr, socio fundador de Prodigioso Volcán; Miguel Ángel Molina, director creativo en Thinketers; y Ana Salazar, presidenta de ACOP.

A ellos se suman Gemma Rodríguez, técnica de protocolo de la Xunta de Galicia y miembro del OPPE; Pepe Ramírez, especialista en protocolo y relaciones públicas, Marina Fernández, directora de Comunicación y RRII de Grupo EIP; Gorka Rubio, director de marketing y patrocinios de MADCUP; y Luis Gandiaga, presidente de Foro MICE, entre otros.

La conferencia de clausura tendrá un toque muy cordobés con la diseñadora Juana Martín, que aportará su visión desde el mundo de la alta costura sobre cómo la creatividad y la identidad puede ser valores diferenciales en la gestión de la comunicación.

ACTIVIDADES PARALELAS

Junto al programa académico, el V Encuentro Profesional en el Sur vuelve a apostar por un cuidado programa cultural y social que refuerce su carácter relacional. Entre las actividades previstas se incluyen una visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba y el cóctel de bienvenida en las Caballerizas Reales ofrecido por el Ayuntamiento de Córdoba, espacios emblemáticos que facilitan el networking y el conocimiento del patrimonio de Córdoba.

Además, este pasado miércoles se celebró un taller elaboración de salmorejo para los congresistas venidos de fuera y un acto de acogida a todos los participantes en el que se podrá degustar el salmorejo cordobés, acompañado de vinos de la DO Montilla-Moriles, jamón del Valle de Los Pedroches y regañas hechas con harina de bellota de Marqués de Córdoba.

COLABORADORES Y PATROCINADORES

El V Encuentro Profesional en el Sur cuenta por segunda vez con la financiación del IMDEEC gracias a una subvención ESAL que permitió en 2024 profesionalizar la organización del encuentro. Igualmente, se repite el apoyo de los patrocinadores principales con Plenitas, Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdoba, KutkaBank, El Corte Inglés y el Cabildo Catedral de Córdoba. Asimismo participan como colaboradores el Palacio de Congresos, los Consejos Reguladores de la Denominación de Origen Montilla-Moriles y Los Pedroches, la Cofradía del Salmorejo el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba, el Patronato provincial de Turismo, Mercado Victoria, Aceitunas Torrent y Marqués de Córdoba.

Igualmente, este foro ha recabado la participación de importantes asociaciones sectoriales de protocolo, comunicación, marketing y organizadores de eventos cuyos miembros se pueden beneficiar de una tarifa de inscripción más económica. Estudiantes y desempleados también tendrán una tarifa muy reducida.

Las asociaciones colaboradoras son AEP (Asociación Española de Protocolo), AEIPU (Asociación de Protocolo Universitario), AAP (Asociación Aragonesa de Protocolo), ACPRI (Asociación Catalana de Protocolo y RR.II.), ACOP (Asociación de Comunicación Política), APECA (Asociación de Protocolo, Eventos y Comunicación de Asturias), APC (Asociación para el Progreso de la Comunicación) y Asociación de Organizadores de Congresos de Córdoba.

Igualmente colaboran la Asociación de la Prensa de Córdoba, ATGP (Asociación de Técnicos de Protocolo de Galicia), Club de Marketing de Córdoba, DirCOM (Asociación de Directivos de comunicación), OICP (Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo), OPPE (Observatorio profesional de Protocolo y Eventos) y SEEI (Sociedad de Estudios Institucionales).