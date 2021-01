Cientos de profesionales de peluquería protestan en Andalucía para pedir la vuelta al IVA reducido y un plan de rescate

SEVILLA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas del sector de las peluquerías y salones de belleza han salido este miércoles a la calle en las ocho capitales andaluzas y algunos municipios para exigir la bajada del IVA al 10% y solicitar un plan de rescate para el sector en el contexto de la crisis del coronavirus, en un momento de "especial vulnerabilidad" para estas pymes, que a nivel nacional estiman una caída de la facturación en 2021 del 31,8% en comparación con la de 2019.

En Sevilla, medio centenar de personas se ha concentrado este miércoles en la Plaza Nueva para pedir al Gobierno de la Nación la reducción del IVA al 10%, como ya ha hecho con otros sectores como el de las floristerías y el cine, ante la "trágica situación" que están viviendo.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press Televisión el presidente de la Asociación de Peluquería y Estética de Sevilla y Provincia, Alejandro Lebrón, quien ha lamentado que a día de hoy sus negocios "ya no son sostenibles" y ha añadido que llevan "mucho tiempo sufriendo" pero no los escuchan.

En este sentido, ha reivindicado "de todas las maneras posibles" volver al IVA reducido que ya tuvieron antes de que lo subiera el por entonces ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, al 21 por ciento, ya que "es fundamental y la mejor ayuda" que les pueden dar.

"No queremos otro tipo de ayuda, simplemente volver al IVA que tuvimos porque nos sentimos discriminados respecto a otros sectores a los que les ha pasado lo mismo que a nosotros como el cine y la floristería pero les han bajado el IVA", ha señalado.

En esta línea, ha asegurado que no entienden por qué siendo el sector que "más empleo juvenil y femenino" genera el Ejecutivo de Sánchez no procede a bajarles el IVA. "Cada vez que cierra una peluquería se genera además por desgracia economía sumergida, que está repercutiendo también de una manera negativa" al sector, ha aseverado.

Asimismo, se ha quejado de que "de momento" no hayan recibido ningún tipo de ayuda, ni se haya activado ningún plan de sostenibilidad de sus negocios, ni ningún otro proyecto vigente que contribuya a salvar al sector por lo que ha afirmado que están afrontando "una serie de gastos" que se han incrementado como consecuencia de la pandemia. "Nos subieron la cuota del autónomo y ahora tenemos un gasto extra que es el derivado del protocolo covid, que antes no lo teníamos y no podemos más, nuestro sector se muere", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Asociación Peluqueros en Acción Solidaria de Sevilla, José Manuel Muñoz, ha reivindicado igualmente la vuelta al IVA reducido porque el sector se ha visto "muy desfavorecido" por la pandemia derivada del coronavirus. "Uno de cada tres ERTE no ha vuelto a trabajar, están en riesgo de perderse 75.000 puestos de trabajo y un 85 por ciento son mayoritariamente mujeres y jóvenes", ha dicho.

Por su parte, en Almería, cerca de medio centenar de profesionales se han concentrado frente a la sede del Gobierno andaluz y han cortado momentáneamente el Paseo de Almería vestidos de luto y sujetando carteles reivindicativos para mejorar la situación del sector.

La concentración, que se ha seguido respetando las medidas de seguridad con distancia social entre los convocantes y el uso de la mascarilla, se ha visto limitada por el cierre perimetral que desde el pasado domingo se vive en la capital.

En Málaga, la concentración ha tenido lugar en la Plaza de la Constitución, mientras que en Cádiz, según se indica en un comunicado, el concejal de Presidencia del Ayuntamiento, Paco Cano, ha mantenido una reunión con representantes del sector que se han concentrado a las puertas del Consistorio gaditano, y que le han trasladado sus reivindicaciones, toda vez que le han expuesto "su disconformidad" de que se les aplique un IVA propio del sector del lujo mientras el estado de alarma los definía como servicios esenciales.

Cumpliendo con todas las medidas de prevención higiénico-sanitarias, las protestas de este miércoles han reunido una numerosa representación de profesionales del sector en todas las concentraciones donde se ha leído el 'Manifiesto por la dignificación profesional del sector de la imagen personal y la bajada del IVA'.