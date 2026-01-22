El centro cívico de Córdoba se mantiene abierto con familiares de fallecidos y desaparecidos en el siniestro de Adamuz

Imagen de la entrada al centro cívico Poniente Sur de Córdoba, donde se ubica el punto de información y atención a familiares de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz. A 21 de enero de 2026, en Córdoba (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

CÓRDOBA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba se mantiene abierto este jueves, por cuarto día, para atender a familiares de las personas fallecidas, que ascienden a 43, y las desaparecidas, dos, según las fuentes oficiales, como consecuencia del siniestro ferroviario en las vías a su paso por el término municipal cordobés de Adamuz el domingo.

Al respecto, hasta dicho centro, ubicado junto a la Plaza de Toros de Córdoba, llegaron el lunes los familiares en un autobús fletado para trasladarles desde el Centro de Mayores de Adamuz, donde inicialmente se les acogió y atendió. Desde entonces, se les presta asistencia en la capital por parte de efectivos de Cruz Roja, de los servicios sanitarios del 061, de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y de psicólogos del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (Giped).

En este caso, la psicóloga de Cruz Roja María Eugenia Castro, que forma parte del equipo que asiste en el centro a los familiares de las víctimas, ha avisado este miércoles de que los familiares ya "están muy cansados" y quieren tener "toda la información" para poder "cerrar" el proceso de duelo en el que están inmersos.

En declaraciones a los periodistas, Castro ha explicado que quienes asisten a los familiares, "como equipo psicológico", están con ellos "durante todo el proceso, en el acompañamiento, en la notificación de aquellas noticias que tengan que comunicar a las familias, en esos momentos del duelo, que hay que trabajar con ellos", durante "toda la espera", en "la gestión de la incertidumbre", procurando que "este proceso sea lo menos doloroso posible y que tengan esas herramientas para poder afrontarlo".

Ello es clave, "sobre todo para cuando vuelvan a su día a día y que puedan afrontar este duelo de la forma lo más saludable posible", pero lo cierto es que "ya son muchos días y están cansados", porque "llevan ya desde el domingo. Tienen ganas de ir cerrando este proceso y con ganas también de tener toda la información", para poder "cerrar este proceso de duelo, con tanta angustia como lo están viviendo. Están muy cansados", según ha reiterado.

La psicóloga ha precisado que "el duelo se va modificando, primero van pasando por ese momento de 'shock', de no creérselo, de pensar que no me ha pasado a mí, con esa incertidumbre de si será esto verdad o no, la negación, pero ahora ya están un poco también más apaciguadas esas sensaciones. Ahora viene la parte de asimilarlo, de cerrarlo, y también se buscan explicaciones. Todo esto entra dentro de un proceso normal", es decir "estas reacciones son normales" en el marco de "un acontecimiento que no es normal".

PENDIENTES DE NOTICIAS

En cuanto a cómo gestionar la situación que viven quienes aún no tienen noticias precisas sobre sus familiares, Castro ha señalado que "es una de las cosas más complicadas, porque ellos saben que tienen que esperar. Ya han pasado unos días y ese primer impacto ya lo han superado, pero ahora todavía sigue la espera", y "la gestión de la espera, la gestión de la no información o la información que ellos quieren que llegue rápido, y que no está llegando tan rápido porque tiene su procedimiento. Entonces, gestionar eso es complicado".

"Tenemos que darles pautas, herramientas, y los tenemos que acompañar y hacerles ver que también es importante que vayan cerrando cicatrices que están teniendo y esto es otra parte más de esa cicatriz de duelo", según ha indicado la psicóloga de Cruz Roja.

Junto a ello, Castro ha aclarado que los propios psicólogos, junto con los bomberos, policías, guardias civiles, sanitarios y todo aquel personal que ha estado implicado en esta emergencia, también precisan de "una intervención posterior". En este caso se les aplica una técnica para "hacer ese trabajo luego de desconexión, tan importante en los profesionales que han estado en esta labor".

DESAPARECIDOS

Mientras, el general de División Jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil (Andalucía), Luis Ortega, ha afirmado este miércoles que restan "dos desparecidos por recuperar", después de que los familiares de las víctimas del accidente han presentado 45 "denuncias por desaparición" de personas que iban en alguno de los dos trenes implicados en el siniestro, el Alvia que hacía el trayecto Madrid-Huelva y el Iryo que partió desde Málaga hacia Madrid.

En consecuencia y dado que "tenemos 43 fallecidos", ello implica, según ha argumentado el máximo responsable del Instituto Armado en Andalucía, que son dos personas "desaparecidas, en total, las que nos quedan todavía por recuperar".

AUTOPSIAS E IDENTIFICADOS

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba ha realizado la autopsia a los 43 fallecidos. Asimismo, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha concluido la identificación de 42 de las víctimas, quedando tan sólo una persona pendiente de identificar.

Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) en una nota, todas las víctimas identificadas lo han sido mediante el cotejo de huellas dactilares. Desde el pasado domingo y hasta las 20,00 horas de este miércoles, se han llevado a cabo un total de 43 levantamientos de cadáveres correspondientes a los fallecidos en el siniestro ferroviario ocurrido en la provincia de Córdoba.

Por su parte, de las 45 denuncias presentadas en las comandancias de la Guardia Civil de distintas ciudades, la mayoría son de ciudadanos españoles, excepto tres que son de ciudadanos de Marruecos, Rusia y Alemania. Y entre esas mismas denuncias, hay una que corresponde a un menor de edad. Respecto al sexo, 22 corresponden a mujeres y 23 a hombres.

Las denuncias han sido presentadas en las comandancias de Madrid (dos), Málaga (una), Córdoba (26), Sevilla-Córdoba (una), Huelva-Córdoba (diez) y Huelva (cinco). Cuando hay dos ciudades significa que la misma denuncia se ha interpuesto en ambas ciudades.

Del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal, 28 se encontraban en el tren Alvia que hacía la ruta entre Madrid y Huelva; seis se encontraban en las vías del Alvia, mientras que otras seis lo hacían en el interior del Iryo que iba hacia Madrid desde Málaga. Tres cuerpos se encontraban entre ambos trenes.

Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro y reciban la licencia de enterramiento.

INFORMACIÓN A FAMILIAS

Todas las familias han sido ya informadas del fallecimiento de sus allegados por parte de la Guardia Civil acompañada de equipos de psicólogos, excepto la de la víctima que queda por identificar. Hasta el momento, se han entregado 20 cuerpos a las familias, hay otros 13 en el IML a disposición de las familias y pendientes de que lleguen las funerarias, y en otros siete casos, ninguna funeraria se ha puesto en contacto con el Tribunal de Instancia de Montoro para poder entregar los cuerpos. En otros dos casos, el Tribunal de Instancia está finalizando los trámites. Así se recoge en la estadística del CID constituido para hacer frente a esta emergencia.

Cabe recordar que desde el CID sólo informan de los fallecidos que han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal y no de personas fallecidas que pudiera haber en la zona del siniestro, puesto que no hay constancia de cuántas son.

Para la realización de las autopsias se han desplazado hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga. Junto con los médicos forenses de Córdoba, han trabajado desde la madrugada del domingo 27 forenses, tanto en levantamientos como en la realización de autopsias. Por parte de la Guardia Civil, se han desplazado desde su órgano central 32 miembros del servicio de criminalística expertos en identificación lofoscópica y genética, permaneciendo actualmente en la zona 14.