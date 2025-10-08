El centro comercial La Sierra y Adecco preparan un taller gratuito en Córdoba con claves para acceder al mercado laboral

Cartel del taller sobre claves para acceder al mercado laboral. - CC LA SIERRA

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial La Sierra, propiedad de Carmila y Carrefour Property, acogerá el próximo 23 de octubre un taller con claves para todas aquellas personas que desean introducirse en el mercado laboral. Este evento se realiza de la mano de Adecco y tendrá lugar de 11,00 a 12,30 horas en la sala regional del hipermercado Carrefour.

Según han indicado el centro comercial y Adecco en una nota, el objetivo principal de las formaciones es "mejorar el grado de inserción laboral de los asistentes", así como "proporcionar asesoramiento a la hora de buscar empleo por parte de profesionales".

Durante los talleres, los participantes obtendrán las claves para realizar una buena entrevista, redactar un currículum y crear su marca personal, entre otros temas relevantes.

En concreto, todas las personas interesadas en asistir y conocer de primera mano las claves para mejorar su entrada o desarrollo en el mundo laboral deberán rellenar el formulario de inscripción a través de la página web de Adecco, que también se encuentra disponible en la web de La Sierra ('www.centrocomerciallasierra.com').

En esta ocasión, la charla no solo podrá seguirse de manera presencial de 11,00 a 12,30 horas, sino también mediante la propia plataforma de Adecco, que ofrecerá el evento en 'streaming' de manera completamente gratuita para todos los interesados.