El centro comercial La Sierra de Córdoba celebra San Valentín sorteando viajes, cenas y un anillo

Cartel del Día de San Valentín en La Sierra. - CC LA SIERRA

CÓRDOBA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial La Sierra, propiedad de Carmila y Carrefour Property, celebrará el próximo sábado, 14 de febrero, el día San Valentín con grandes premios, sorteando entre sus clientes viajes por Europa, cenas para dos y un anillo.

Tal y como ha informado el centro comercial en una nota, los clientes que realicen una compra superior a 15 euros se podrán registrar en el estand habilitado de 11,00 a 14,00 y de 18,00 a 21,00 horas para conseguir un regalo directo. Entre ellos hay claveles, dos cenas para dos personas en restauración y un anillo de Pandora.

Además, para llenar de una atmósfera aún más romántica a esta cita, la cantante cordobesa Valeria Delgado amenizará con su voz y las canciones más especiales desde las 18,30 horas.

Igualmente, los más viajeros podrán participar en un sorteo digital junto a otros centros comerciales en la web del centro comercial 'www.centrocomerciallasierra.com'. Ahí encontrarán un rasca y gana para jugar y registrarse y optar a tres de los viajes que se sortean para parejas en colaboración con Drumwit, empresa que se dedica a ofertar viajes sorpresa por Europa, dándole un plus de emoción y sorpresa a descubrir una ciudad nueva con un destino desconocido.

Con estas acciones, el centro comercial cordobés refuerza su apuesta por dinamizar la experiencia de compra y ofrecer propuestas diferenciales a sus clientes por el Día de los Enamorados.