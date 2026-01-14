El centro comercial La Sierra en Córdoba prepara sorteos para afrontar la cuesta de enero

Cartel promocional de la iniciativa del CC La Sierra. - CC LA SIERRA

CÓRDOBA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial La Sierra, propiedad de Carmila y Carrefour Property, comienza el año con dos promociones de lo más atractivas para ayudar a sus clientes a superar la cuesta de enero. Pasadas las Navidades, el mes de enero se caracteriza por fomentar el ahorro y afrontar nuevos propósitos para recuperarse tras las fiestas.

Según ha indicado el centro comercial en una nota, La Sierra ha lanzado una promoción para ayudar a sus clientes "a recuperar el dinero invertido en las rebajas de enero". Así, realizando una compra con importe mínimo de 15 euros, podrán pedir un cupón de participación en tienda para introducir en los tótems del centro comercial o en la web ('www.centrocomerciallasierra.com').

Una vez introducido, quedará registrada la participación para un sorteo final en el que al ganador se le devolverá el importe de sus compras de rebajas, hasta 200 euros como máximo.

Dicha promoción estará activa hasta el 31 de enero, pero además, todos los inscritos podrán optar presencialmente a más premios gracias a un divertido juego de parejas que tendrá lugar el sábado 24 de enero en horario de 11,00 a 14,00 horas. Aquellos que consigan resolverlo podrán ganar vales en compras en dinero La Sierra o consumiciones en 100 Montaditos.

Pero la campaña no se queda solo en lo presencial. Hasta el 25 de enero, La Sierra pone en marcha una acción digital conjunta con otros centros comerciales, accesible a través de su página web. El juego consiste en rellenar un formulario y elegir entre distintos regalos que aparecen en pantalla, navegando hasta seleccionar el que más guste. Una Nintendo Switch 2, un patinete eléctrico, un ordenador portátil o una tarjeta regalo de 500 euros en Carrefour son los premios que están en juego. Entre todos los participantes, se sortearán estos cuatro premios que suman un total de 2.000 euros.

Los ganadores, que se elegirán al azar, recibirán exactamente el regalo que hayan seleccionado durante su participación. Esta doble vertiente --física y digital-- permite que tanto los visitantes habituales del centro como aquellos que prefieren participar desde casa tengan su oportunidad de ganar.