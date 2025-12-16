El centro comercial La Sierra de Córdoba sortea un jamón cada día y vales para compras durante la Navidad

Cartel de la promoción 'La magia de ganar'. - CC LA SIERRA

CÓRDOBA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial La Sierra, propiedad de Carmila y Carrefour Property, cierra el último mes del año con sorteos para sus clientes, pues aquellas personas que realicen una compra por importe igual o superior a 15 euros en cualquiera de las tiendas del centro comercial podrán participar en la promoción 'La magia de ganar', donde se sortean vales para compras y un jamón diario.

Tal y como ha indicado el centro comercial en una nota, al realizar la compra recibirán un cupón con un código para registrarse en la promoción bien desde los tótems habilitados en la galería o bien en la misma web del centro 'www.centrocomerciallasierra.com'.

Una vez completado el registro, los clientes descubrirán al momento si han ganado alguno de los vales en 'dinero La Sierra' que hay en juego, valorados en cinco, diez o 20 euros. No obstante, todos los clientes que se inscriban en la promoción entrarán en un sorteo final de 500 euros en compras. Dicha promoción estará activa hasta el 4 de enero y será el día 5 cuando se anunciará el ganador en la página web del centro comercial.

Asimismo, los clientes de La Sierra podrán participar hasta el 19 de diciembre en el juego online 'Atrapa un jamón'. Ya sea desde la web del centro comercial o escaneando el QR que encontrarán en la galería, podrán jugar a un divertido juego con una dinámica muy sencilla: durante 50 segundos deberán atrapar todos los jamones posibles, evitando cazar a los 'Grinch' de la Navidad.

Cada día, el jugador que consiga la máxima puntuación ganará un jamón de Bellota 100% Raza Ibérica de Miguel España e Hijos valorado en más de 300 euros, siendo el regalo perfecto para disfrutar estas Navidades.