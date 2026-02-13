El centro comercial La Sierra suma una nueva apertura con una tienda de nutrición deportiva y suplementación

La nueva tienda de nutrición deportiva y suplementación en el centro comercial La Sierra. - CC LA SIERRA

CÓRDOBA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial La Sierra, propiedad de Carmila y Carrefour Property, comienza el nuevo año ampliando su oferta comercial con la incorporación de un nuevo establecimiento especializado en nutrición deportiva y suplementación, que refuerza su propuesta orientada a la salud, el deporte y el bienestar.

Tal y como ha indicado el centro comercial en una nota, USA Fitness ha abierto este jueves sus puertas, convirtiéndose en la primera gran apertura del 2026 en el centro comercial. La marca ofrece una amplia gama de productos orientados a mejorar el rendimiento físico, así como un servicio de asesoramiento personalizado a cargo de un equipo de expertos en nutrición.

En este establecimiento, los clientes de La Sierra pueden encontrar algunas de las marcas más reconocidas del sector fitness, con un surtido que incluye proteínas, aminoácidos, creatinas, preentrenamientos, quemadores de grasa y productos alimenticios bajos en azúcares, entre otros.

Esta llegada se suma a otras aperturas recientes y se enmarca dentro de la campaña 'La emoción del cambio', con la que el centro comercial continúa renovando y diversificando su mix comercial, a la espera de grandes aperturas para este 2026 como Fitness Park.